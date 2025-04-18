ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)
ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)
На автосалоне в Нью-Йорке объявили доминантов премии World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»). Подавляющее большинство из них — электрокары.
О лучших авто 2025 года в мире сообщили на странице конкурса в Instagram.
Абсолютный победитель и лучшее авто в мире — новый Kia EV3, который в финале опередил Hyundai Inster и BMW X3. Недорогой компактный электрокроссовер привлекает большим запасом хода — до 605 км.
Кроме того, объявили лучшие авто года в разных номинациях. Большинство из них также являются электромобилями, исключение составляет только новый Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.

Лучшие автомобили 2025 года в мире

  • Лучший городской автомобиль — BYD Seagull
<br>

, terra-cars.com.ua
  • Лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric
<br>

, www.drive.com.au
  • Лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90
ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)
www.volvocars.com
  • Лучший спортивный автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS
ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)
  • Лучший дизайн — Volkswagen ID. Buzz
ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)
elcars.ua
Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года, то есть в этом году он стал юбилейным, двадцатым. Лучшие авто года определяет голосованием жюри из 24 автожурналистов, представляющих разные страны. В прошлом году победителем был электрокросовер Kia — модель EV9.
По материалам:
Фокус
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