ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото) — Finance.ua

ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото) 18.04.2025, 01:48 — Технологии&Авто

ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)

На автосалоне в Нью-Йорке объявили доминантов премии World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»). Подавляющее большинство из них — электрокары.

О лучших авто 2025 года в мире сообщили на странице конкурса в Instagram.

Абсолютный победитель и лучшее авто в мире — новый Kia EV3, который в финале опередил Hyundai Inster и BMW X3. Недорогой компактный электрокроссовер привлекает большим запасом хода — до 605 км.

Кроме того, объявили лучшие авто года в разных номинациях. Большинство из них также являются электромобилями, исключение составляет только новый Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.

Лучшие автомобили 2025 года в мире

Лучший городской автомобиль — BYD Seagull



, terra-cars.com.ua

Лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric



, www.drive.com.au

Лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90

www.volvocars.com

Лучший спортивный автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS

Лучший дизайн — Volkswagen ID. Buzz

elcars.ua

Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года, то есть в этом году он стал юбилейным, двадцатым. Лучшие авто года определяет голосованием жюри из 24 автожурналистов, представляющих разные страны. В прошлом году победителем был электрокросовер Kia — модель EV9.

Фокус По материалам:

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