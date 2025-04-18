ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото) — Finance.ua

ТОП-5 лучших авто в мире за 2025 год (фото)
На автосалоне в Нью-Йорке объявили доминантов премии World Car of the Year («Всемирный автомобиль года»). Подавляющее большинство из них — электрокары.
О лучших авто 2025 года в мире сообщили на странице конкурса в Instagram.
Абсолютный победитель и лучшее авто в мире — новый Kia EV3, который в финале опередил Hyundai Inster и BMW X3. Недорогой компактный электрокроссовер привлекает большим запасом хода — до 605 км.
Кроме того, объявили лучшие авто года в разных номинациях. Большинство из них также являются электромобилями, исключение составляет только новый Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.
Лучшие автомобили 2025 года в мире
- Лучший городской автомобиль — BYD Seagull
- Лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric
- Лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90
- Лучший спортивный автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS
- Лучший дизайн — Volkswagen ID. Buzz
Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года, то есть в этом году он стал юбилейным, двадцатым. Лучшие авто года определяет голосованием жюри из 24 автожурналистов, представляющих разные страны. В прошлом году победителем был электрокросовер Kia — модель EV9.
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