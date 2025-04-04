Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения — Finance.ua
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Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения

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Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения
Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения
Власти Польши передали Украине еще 5 тысяч Starlink Enterprise — устройств нового поколения, обеспечивающих доступ к спутниковой сети компании SpaceX.
Об этом сообщили представители Минцифры.
«Старлинки помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских и социальных учреждений, энергетиков и военных. Украинцы будут оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Starlink Enterprise — это новое поколение старлинков, имеющих более мощные антенны и обеспечивающие более высокую скорость и более стабильное интернет-соединение. Starlink Enterprise может пользоваться одновременно значительным количеством людей без проседания скорости», — заявили чиновники.
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По словам главы Минцифры Михаила Федорова, благодаря сотрудничеству с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего от Польши — 29 500 штук.
Ранее Reuters со ссылкой на три осведомленных источника писало, что американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от системы Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона в соглашении о доступе к полезным ископаемым.
Но Маск опроверг сообщение Reuters о якобы намерениях отключить Украине Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона.
По материалам:
НВ
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