Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения — Finance.ua

Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения Сегодня 19:29

Польша передала Украине 5 тысяч Starlink нового поколения

Власти Польши передали Украине еще 5 тысяч Starlink Enterprise — устройств нового поколения, обеспечивающих доступ к спутниковой сети компании SpaceX.

Об этом сообщили представители Минцифры.

«Старлинки помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских и социальных учреждений, энергетиков и военных. Украинцы будут оставаться на связи даже в самых сложных условиях. Starlink Enterprise — это новое поколение старлинков, имеющих более мощные антенны и обеспечивающие более высокую скорость и более стабильное интернет-соединение. Starlink Enterprise может пользоваться одновременно значительным количеством людей без проседания скорости», — заявили чиновники.

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По словам главы Минцифры Михаила Федорова, благодаря сотрудничеству с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего от Польши — 29 500 штук.

Ранее Reuters со ссылкой на три осведомленных источника писало, что американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от системы Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона в соглашении о доступе к полезным ископаемым.

Но Маск опроверг сообщение Reuters о якобы намерениях отключить Украине Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона.

НВ По материалам:

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