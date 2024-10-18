Бундестаг принял пакет усиления миграционной политики — Finance.ua

Бундестаг принял пакет усиления миграционной политики 18.10.2024, 18:00 — Мир

Бундестаг принял пакет усиления миграционной политики

Бундестаг принял пакет безопасности по усилению миграционной политики. Документ должен одобрить Бундесрат.

Об этом сообщает DerStandard.

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Перед голосованием министр внутренних дел Нэнси Фезер защитила пакет мер безопасности от критики.

«Мы укрепляем внутреннюю безопасность нашей страны перед лицом текущих угроз», — сказала она в прениях.

Что предусматривает принятый пакет безопасности

Пакет предусматривает сокращение выплат для соискателей убежища, которые обязаны покинуть страну, и усиление законодательства об оружии, в частности, что касается ножей.

Еще один законопроект об улучшении борьбы с терроризмом также был утвержден в ходе дополнительного голосования. Он предоставляет следственным органам больше полномочий по борьбе с исламистским экстремизмом. Эта часть не требует утверждения Бундесратом.

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Напомним, ранее сообщалось , что Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил высылки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС. Ожидается, что законопроект будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высланных лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину.

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