Бундестаг принял пакет усиления миграционной политики — Finance.ua

Бундестаг принял пакет усиления миграционной политики
Бундестаг принял пакет безопасности по усилению миграционной политики. Документ должен одобрить Бундесрат.
Об этом сообщает DerStandard.
👉Заказывайте на Finance.ua уже сейчас 👈
Перед голосованием министр внутренних дел Нэнси Фезер защитила пакет мер безопасности от критики.
«Мы укрепляем внутреннюю безопасность нашей страны перед лицом текущих угроз», — сказала она в прениях.
Что предусматривает принятый пакет безопасности
Пакет предусматривает сокращение выплат для соискателей убежища, которые обязаны покинуть страну, и усиление законодательства об оружии, в частности, что касается ножей.
Еще один законопроект об улучшении борьбы с терроризмом также был утвержден в ходе дополнительного голосования. Он предоставляет следственным органам больше полномочий по борьбе с исламистским экстремизмом. Эта часть не требует утверждения Бундесратом.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил высылки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС. Ожидается, что законопроект будет содержать «четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высланных лиц» и должен «эффективно упорядочить процесс» отправки нелегалов на родину.
Поделиться новостью