Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото) — Finance.ua

Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото) Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото)

Голосеевской окружной прокуратурой Киева направил в суд исковой акт в отношении киевлянина по факту самовольного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Читайте также В Донецкой области военных уличили в хищении горючего

Досудебным расследованием установлено, что частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.

Для того чтобы получить право пользования на этот земельный участок, рассматривал поддельные документы о видах гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости.

Читайте также Начальник Миграционной службы в Одесской области не задекларировал имущества более чем на 83 миллиона

Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориального общества Киева.

В настоящее время вывинительный акт направлен в суд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.