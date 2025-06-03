Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото) — Finance.ua

Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото)
Голосеевской окружной прокуратурой Киева направил в суд исковой акт в отношении киевлянина по факту самовольного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура.
Досудебным расследованием установлено, что частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.
Для того чтобы получить право пользования на этот земельный участок, рассматривал поддельные документы о видах гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости.
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Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориального общества Киева.
В настоящее время вывинительный акт направлен в суд.
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