Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото)

Фондовый рынок
28
Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото)
Будут судить киевлянина, который построил ресторанный комплекс на самовольно захваченном участке на берегу Днепра (фото)
Голосеевской окружной прокуратурой Киева направил в суд исковой акт в отношении киевлянина по факту самовольного строительства ресторанного комплекса на самовольно занятом земельном участке в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.
Об этом пишет Киевская городская прокуратура.
Читайте также
Досудебным расследованием установлено, что частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.
Для того чтобы получить право пользования на этот земельный участок, рассматривал поддельные документы о видах гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости.
Читайте также
Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориального общества Киева.
В настоящее время вывинительный акт направлен в суд.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems