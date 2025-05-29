Начальник Миграционной службы в Одесской области не задекларировал имущества более чем на 83 миллиона — Finance.ua

Начальник Миграционной службы в Одесской области не задекларировал имущества более чем на 83 миллиона
Начальник одного из управлений Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области с зарплатой 28 тысяч гривен в месяц «нажил» имущества почти на 100 миллионов.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что чиновник не задекларировал имущества на сумму свыше 83 миллионов гривен, что более чем в 500 раз превышает установленный порог уголовной ответственности. Часть активов он оформил на близких людей, но фактически контролировал их сам.
В декларации не указаны, в частности:
- дом в центре Одессы площадью более 200 квадратных метров и стоимостью более 7 млн грн — зарегистрирован на мать его детей;
- новый Mercedes-Benz G 400 D, который стоит 5,6 млн грн — оформлен на мать самого чиновника;
- еще несколько объектов недвижимости: офис, апартаменты на базе отдыха, магазины, земельные участки в Белгород-Днестровском и Затоке — также зарегистрированы на родственницу.
Кроме того, проверяется достоверность задекларированных 37 единиц криптовалюты Bitcoin (стоимостью более 57 млн грн), якобы принадлежащих жене чиновника, а также происхождения наличных денег: 100 тысяч евро и 200 тысяч долларов США.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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