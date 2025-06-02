В Донецкой области военных уличили в хищении горючего — Finance.ua

В Донецкой области военных уличили в хищении горючего 02.06.2025, 02:18 — Криминал

В Донецкой области военных уличили в хищении горючего, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило в Донецкой области военнослужащих, которые продавали дизельное топливо, предназначенное для войска.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

К противоправной деятельности причастны командир отделения взвода и водитель-заправщик, действовавшие по предварительному сговору.

По данным следствия, командир отделения систематически подавал в штаб завышенные показатели использования горюче-смазочных материалов, якобы израсходованных во время служебных выездов. На самом деле, указанные в документах рейсы не выполнялись.

Читайте также НАПК проверило декларации 18 сотрудников ТЦК и нашло в них нарушений почти на 37 млн ​​грн

Таким образом, служащие создавали фиктивные «излишки» горючего, которое впоследствии реализовывали гражданским лицам. Вырученные деньги делили между собой.

Бюро задокументировало факт продажи 1,2 тысячи литров дизельного топлива, что повлекло ущерб государству на сумму почти 70 тысяч гривен.

Оба участника схемы уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военнослужащим другого военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.