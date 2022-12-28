Будут ли в Украине индексировать пенсии? Что говорят в Минфине — Finance.ua

Будут ли в Украине индексировать пенсии? Что говорят в Минфине
Правительство и Минфин могут и планируют индексировать пенсии в марте следующего года.
Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«Наименее защищенные категории на сегодняшний день — это пенсионеры. И государство будет искать способы поддержки пенсионеров», — сказал он.
При этом, по словам министра, вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.
«Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривны», — сказал Марченко.
Справка Finance.ua:
- Ранее заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявлял, что в 2023 году в Украине состоится плановая индексация пенсий. На эти цели в государственном бюджете прибавили почти 40 млрд гривен;
- министр социальной политики Украины Оксана Жолнович говорила, что правительство будет искать средства для индексации пенсий в марте 2023 года, как это заложено в законе. «Ситуация непростая, но мы понимаем, как мы движемся в бюджетном процессе, есть определенная международная поддержка, есть определенный коридор, в рамках которого мы можем действовать, поэтому я уверена, что помочь нашим пенсионерам мы сможем», — сказала министр.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью