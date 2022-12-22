Где пенсионеры могут получить наличные деньги без комиссии (список, сумма выплат) — Finance.ua

Где пенсионеры могут получить наличные деньги без комиссии (список, сумма выплат) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что министерство во время войны постоянно работает над упрощением процедуры получения пенсий и других социальных выплат.

Об этом пишет Минсоцполитики.

По словам Виталия Музыченко, украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты.

Не каждый населённый пункт Украины имеет развитую банковскую инфраструктуру, что усложняет процедуру получения средств многим гражданам. Для решения этой проблемы людям предоставлена возможность получать наличные не только в банковских отделениях или банкоматах, но и через кассы торговых сетей.

«При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен разовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны», — пояснил замминистра.

Виталий Музыченко также подчеркнул, что никто не обязывает пенсионера получать свою пенсию именно таким образом. Это лишь дополнительная возможность, призванная упростить процедуру обналичивания.

Находясь за границей, человек также может получать украинскую пенсию: пенсия просто начисляется на банковский счет, и человек может воспользоваться им в любой стране мира.

Если гражданин получает свои пенсионные выплаты в отделениях «Укрпочты», то для получения начисленных денег за границей ему придется открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии.

Человек для доступа к средствам должен изменить способ выплаты или систему выплаты. Он может дистанционно открыть банковский счёт.

Если у пенсионера уже открыт счет в банке, то начисление пенсионных выплат можно перевести из отделения «Укрпочты» на банковский счет в удаленном режиме. Для этого следует изменить реквизиты для выплат в своем электронном кабинете Пенсионного фонда.

Есть также возможность сменить отделение «Укрпочты», в котором будет производиться выплата пенсии. Для этого достаточно совершить звонок на горячую линию почтовой компании.

Список торговых точек:

Магазины, где можно обналичить до 6 тыс. грн:

АТБ, Сильпо, ФОРА, VARUS, NOVUS, ЛОТОК, ТОЧКА, THRASH! ТРАШ!, FOZZY, Свой Маркет, Torba, АШАН, КОЛО, WINETIME Посад, ДЕЛВИ

В СИМ23 — до 2000 грн и в ROSHEN до 500 грн.

АЗК, где можно обналичить до 6 тыс. грн:

OKKO, WOG, УКРНАФТА, AMIC, SOCAR, Авиас

В БРСМ-Нафта — до 500 грн.

Аптеки, где можно обналичить до 6 тыс. грн:

Белая Ромашка, АНЦ (а также Шара, Копейка, Благодия), Аптека оптовых цен, Подорожник, Сальве, Аптека 9-1-1, Мед-сервис, Витамин, Аптека Доброго Дня, 1 Социальная Аптека.

Другие локации, где можно обналичить до 6 тыс. грн:

Эпицентр, PROSTOR, Фокстрот, Шик и Блеск, MasterZoo, ДНИПРО-М.

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