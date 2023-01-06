Будут ли повышать социальные выплаты в новом году: ответ Минсоцполитики — Finance.ua

Будут ли повышать социальные выплаты в новом году: ответ Минсоцполитики Сегодня 15:09 — Личные финансы

Будут ли повышать социальные выплаты в новом году: ответ Минсоцполитики

Повышение социальных выплат в Украине не планируется, несмотря на высокую инфляцию. Деньги в 2023 году нужны для ВСУ.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью изданию « Факты ».

«К сожалению, нет», — сказала она в ответ на вопрос о повышении социальных выплат.

По ее словам, законом «О государственном бюджете» в 2023 году определена одна фиксированная сумма прожиточного минимума в течение года.

«Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: у нас не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством», — добавила министр.

Читайте также Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить

Как отметила Жолнович, «наступающий год — год ВСУ», поэтому все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться именно на оборону и победу.

«А социальная поддержка будет оставаться в рамках текущего года. Мы понимаем, что, к сожалению, инфляция съедает значительное количество стоимости денег. Поэтому будем пытаться перекрыть нехватку средств для самых бедных и уязвимых слоев населения путем привлечения международных доноров, дополнительных выплат через формат єДопомоги, с использованием средств разных международных организаций, которые сейчас пытаемся централизовать», — сказала министр.

По ее словам, помощь международных организаций будет выплачиваться через единый портал єДопомога с учетом верификации, адресности и избегания дублирования выплат.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине будет составлять 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.