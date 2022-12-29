Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить — Finance.ua

Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить
В Украине с 2023 года увеличится размер страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. В то же время, некоторые могут претендовать на двойной стаж.
Об этом рассказала специалист Пенсионного фонда Украины Н. Юрчишина.
Она уточнила, что на зачисление двойного страхового стажа имеют право люди, работавшие в противочумных здравоохранительных учреждениях и лепрозориях, психиатрических учреждениях, отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные ВИЧ.
Согласно постановлению Верховной Рады «О внесении изменений в статью 60 закона Украины «О пенсионном обеспечении», работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (здравоохранениях), патолого-анатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж работы в двойном размере.
Позже Министерство труда и социальной политики Украины и Министерство здравоохранения Украины опубликовали письмо с пояснениями, что к местам, работа в которых засчитывается в стаж в двойном размере, относятся также:
- противотуберкулезные кабинеты;
- психиатрические кабинеты;
- кабинеты инфекционных заболеваний;
- психоневрологические отделения;
- психиатрические бригады скорой помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью