Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить — Finance.ua
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Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить

Личные финансы
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Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить
Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить
В Украине с 2023 года увеличится размер страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. В то же время, некоторые могут претендовать на двойной стаж.
Об этом рассказала специалист Пенсионного фонда Украины Н. Юрчишина.
Она уточнила, что на зачисление двойного страхового стажа имеют право люди, работавшие в противочумных здравоохранительных учреждениях и лепрозориях, психиатрических учреждениях, отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные ВИЧ.
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Согласно постановлению Верховной Рады «О внесении изменений в статью 60 закона Украины «О пенсионном обеспечении», работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (здравоохранениях), патолого-анатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж работы в двойном размере.
Позже Министерство труда и социальной политики Украины и Министерство здравоохранения Украины опубликовали письмо с пояснениями, что к местам, работа в которых засчитывается в стаж в двойном размере, относятся также:
  • противотуберкулезные кабинеты;
  • психиатрические кабинеты;
  • кабинеты инфекционных заболеваний;
  • психоневрологические отделения;
  • психиатрические бригады скорой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Апостроф
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