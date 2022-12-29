Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить — Finance.ua

Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить Сегодня 21:47 — Личные финансы

Пенсия за двойной стаж: как ее рассчитать и кто может получить

В Украине с 2023 года увеличится размер страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. В то же время, некоторые могут претендовать на двойной стаж.

Об этом рассказала специалист Пенсионного фонда Украины Н. Юрчишина.

Она уточнила, что на зачисление двойного страхового стажа имеют право люди, работавшие в противочумных здравоохранительных учреждениях и лепрозориях, психиатрических учреждениях, отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные ВИЧ.

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в двойном размере. Согласно постановлению Верховной Рады «О внесении изменений в статью 60 закона Украины «О пенсионном обеспечении», работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (здравоохранениях), патолого-анатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж работы

Позже Министерство труда и социальной политики Украины и Министерство здравоохранения Украины опубликовали письмо с пояснениями, что к местам, работа в которых засчитывается в стаж в двойном размере, относятся также:

противотуберкулезные кабинеты;

психиатрические кабинеты;

кабинеты инфекционных заболеваний;

психоневрологические отделения;

психиатрические бригады скорой помощи.

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Апостроф По материалам:

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