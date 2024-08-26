Будущие первоклассники могут получить помощь перед учебным годом — Finance.ua

Будущие первоклассники могут получить помощь перед учебным годом Сегодня 07:04 — Личные финансы

Будущие первоклассники могут получить помощь перед учебным годом

Дети из числа внутренне перемещенных лиц, которые в этом году идут в первый класс, могут получить помощь в виде школьных принадлежностей.

Благотворительный фонд BGV в сотрудничестве с немецкой некоммерческой организацией #WeAreAllUkrainians начинает в Украине реализацию проекта по региональному гуманитарному реагированию. Цель проекта — обеспечить 1200 детей среди ВПЛ из социально уязвимых категорий, которые идут в первый класс ОЧНО, портфелями со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

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«Все портфели Фонд BGV за свой счет отправит семьям через логистического партнера Новая Почта «, — говорится в сообщении фонда.

Организационную деятельность фонда BGV в рамках проекта поддержал Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Усилиями команды региональных представителей Офиса омбудсмана и региональными социальными службами будет вестись поиск семей с детьми, которые отвечают критериям проекта и на сегодняшний день нуждаются в такой помощи. Сотрудники областных представительств Офиса Омбудсмана помогут семьям зарегистрироваться для заполнения заявки на участие в проекте.

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Получить помощь могут дети из числа ВПЛ, которые в этом году идут в первый класс. В частности, дети с особыми образовательными потребностями и из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и в отношении которых осуществляется социальное сопровождение:

дети с инвалидностью;

из многодетных семей;

из малообеспеченных семей;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки.

Подать заявление можно, заполнив форму по ссылке.

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