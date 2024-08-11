Цены на школьные принадлежности в 2024 году: во сколько обойдется подготовка ребенка к школе — Finance.ua
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Цены на школьные принадлежности в 2024 году: во сколько обойдется подготовка ребенка к школе

Личные финансы
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Цены на школьные принадлежности в 2024 году: во сколько обойдется подготовка ребенка к школе
Цены на школьные принадлежности в 2024 году: во сколько обойдется подготовка ребенка к школе, Фото: Getty Images
В Украине учебный год 2024/2025 в некоторых школах начнется в августе, и традиционно возросла активность спроса на товары для школьников. Известно, как изменились цены на школьные принадлежности за последний год.
Ценовую динамику обнародовали рекламные порталы.

Как изменились цены на товары для школы

Аналитики отмечают, что за год средние цены на базовые товары для школы повысились на 14%. В этом году рост цен не так существенен. В 2023 году в среднем стоимость школьных принадлежностей увеличилась на 30%.
По сравнению с июлем прошлого года средняя стоимость современных пеналов-органайзеров для школьников выросла на 56%, до 390 гривен.
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Цены на обычные наборы канцтоваров упали на 22% до 210 гривен. В такой набор входят: папка для тетрадей, альбом для рисования, цветная бумага и картон, карандаши, точилка, канцелярские ножницы, резинка и фломастеры.
Набор из 20 тетрадей (12−24 листа) продают от 100 до 300 гривен.

Стоимость базового набора для школьника в 2024 году

В частности, средняя стоимость основных предметов следующая:
  • новый школьный рюкзак с ортопедической спинкой — 999 гривен;
  • сумка для спортивной формы и обуви — 200 гривен;
  • ланчбоксы — 179 гривен;
  • папки для тетрадей — 60 гривен;
  • пеналы — 195 гривен;
  • цветные карандаши — 108 гривен;
  • тетради (20 штук) — 200 гривен;
  • канцелярский набор — 210 гривен.
То есть в целом базовая стоимость сбора ребенка в школу составит в среднем 2150 гривен.
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По материалам:
Novyny.live
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