В Польше начался прием заявок от родителей детей школьного возраста на пособие «Хороший старт» — Finance.ua
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В Польше начался прием заявок от родителей детей школьного возраста на пособие «Хороший старт»

Мир
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В Польше начался прием заявок от родителей детей школьного возраста на пособие «Хороший старт»
В Польше начался прием заявок от родителей детей школьного возраста на пособие «Хороший старт»
С 1 июля родители детей, которые учатся в Польше, могут оформить пособие по программе «Хороший старт» на школьные принадлежности.
Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
Средства в размере 300 злотых выплачиваются на каждого ребенка, который посещает школу, в возрасте от 7 до 20 лет, а если у него установлена ​​инвалидность, то до 24 лет.
На выплаты по программе «Хороший старт» имеют право как граждане Польши, так и иностранцы, в том числе беженцы из Украины, легально находящиеся в стране на основании «украинского спецзакона».
Заявления на 300 злотых для ученика можно подать с 1 июля до конца ноября только в электронном виде. Это можно сделать с помощью приложения mZUS, электронного банкинга или портала Emp@tia.
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В заявке необходимо указать номер банковского счета, адрес электронной почты и телефонный номер. Вы также должны заполнить данные своих детей и информацию о школах, которые они посещают или будут посещать.
Оформить льготу могут лично совершеннолетние учащиеся, которые не находятся на содержании у родителей, а также самостоятельные лица, вышедшие из патронатных семей.

Условия и сроки выплаты пособия

Если заявление будет верно заполнено и подано до конца августа, деньги будут выплачены не позднее 30 сентября. В случае заявлений, поданных в последующие месяцы (т.е. сентябрь, октябрь или ноябрь), пособие будет выплачено в течение 2 месяцев с даты подачи заявления.
В рамках программы «Хороший старт» родители могут раз в год получить 300 злотых на приобретение школьных принадлежностей, например учебников, тетрадей и т. д. Отчитываться о расходах не нужно.

Кто может воспользоваться программой «Хороший старт»

Пособие выплачивается ребенку, который учится в школе, в возрасте от 7 до 20 лет, или до 24 лет, если у него установлена ​​инвалидность — независимо от заработка родителей. Финансовая поддержка не предоставляется детям, обучающимся в так называемых нулевых классах, и студентам.
ZUS отмечает, что возраст 20 и 24 года считается по году рождения, а это значит, что учащиеся последних курсов технических школ и лицеев и учащиеся полицейских школ также имеют право на пособие, если они достигли предельного возраста, то есть 20 или 24 лет, до начала учебного года в календарном году.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году по всей Польше ZUS выплатил 1 миллиард и 38 миллионов злотых по пособию «Хороший старт» почти 4,6 миллиона детей.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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