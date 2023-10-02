Будущее ЕС — от Лиссабона до Луганска, — глава МИД Германии Бербок о членстве Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Европейском союзе. Она считает, что вскоре его границы будут простираться от Лиссабона до Луганска.
Соответствующее заявление Бербок сделала сегодня, 2 октября, во время визита в Киев. Ее слова приводит Handelsblatt.
Она еще раз подтвердила стремление Германии принять Украину в Евросоюз, но при этом не уточнила сроки присоединения страны к блоку.
«Будущее Украины — в Европейском союзе, в этом сообществе свободы. И вскоре оно протянется от Лиссабона до Луганска», — сказала Бербок.
Глава внешнеполитического ведомства Германии также повторила свой призыв к усилению противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы, а также предоставление стране электрогенераторов.
Она напомнила, что минувшей зимой страна-агрессор россия умышленно атаковала украинские электростанции, чтобы вызвать перебои с электроэнергией.
Напомним, ранее сегодня, 2 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель собрал в Киеве глав МИД стран-членов ЕС.
Это первая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза за пределами ЕС за всю историю существования блока.
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