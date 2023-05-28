Будет переходный период: нардеп объяснил, как будет работать новая пенсионная система — Finance.ua

Будет переходный период: нардеп объяснил, как будет работать новая пенсионная система Сегодня 08:40 — Казна и Политика

Будет переходный период: нардеп объяснил, как будет работать новая пенсионная система

Переход к накопительной пенсионной системе будет постепенным и предусматривает переходный период, во время которого она будет работать по смешанному принципу.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» заявил Юрий Камельчук, нардеп от фракции партии «Слуга народа» и соавтор законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

«Пенсионная система будет смешанной поначалу, будет определенный переходный период», — отметил народный избранник.

Читайте также Накопительная пенсия в Украине. Куда и как будут инвестированы пенсионные взносы граждан

По его словам, накопительная пенсионная система могла бы быть введена гораздо раньше.

«Приблизительно с 2002 года предпосылки точно были. А так существовала старая пенсионная система, которая, как в „черную дыру“ собирала те средства. В большинстве случаев мы имеем ситуацию, что пенсионер в основном — это бедный человек», — подчеркнул он.

Камельчук считает, что в идеале в Украине должна быть введена полностью накопительная система.

«Принцип прост. В цивилизованных странах существуют государственные или негосударственные фонды — функционал по закону и проверкам в них должен быть одинаковым — которые генерируют прибыль на вклад. Средства не просто складываются в „накопительную банку“, а начинают работать», — подытожил депутат.

Читайте также В Украине хотят уменьшить пенсионный возраст до 55 лет для накопительных пенсий

В свою очередь Павел Розенко, министр социальной политики Украины в 2014—2016 годах, рассказал, что действующее пенсионное законодательство, принятое в начале 2000-х годов, предусматривает трехуровневую пенсионную систему, где параллельно существуют солидарная пенсионная система, накопительная пенсионная система и негосударственное пенсионное страхование. При этом в реальности сейчас работает только солидарная система, из-за чего размер пенсии в большинстве случаев незначителен.

«Одна из причин, почему украинцы получают небольшие пенсии — потому, что вместо того, чтобы украинец получал пенсию из трех источников, он получает только из солидарной системы, а накопительная система в принципе не работает. Второго уровня сегодня нет, а третий уровень — негосударственное пенсионное страхование — хотя и работает, и есть сегодня негосударственные пенсионные фонды, но без полноценного запуска второго уровня этот механизм тоже ограничен», — рассказал он.

Читайте также В Минсоцполитики назвали сроки, когда украинцы смогут приступить к накоплению пенсий

По словам экс-чиновника, сейчас фактически происходит развитие пенсионного законодательства в том ключе, в котором это было принято в начале 2000-х годов.

«По меньшей мере на 15 лет Украина опоздала с введением накопительной пенсионной системы, мы потеряли определенным образом целое поколение людей, которые лишены возможности получать пенсию из трех источников, а значит, больше, чем сейчас есть», — отметил Розенко.

При этом он обратил внимание, что негосударственные пенсионные фонды уже работают на украинском рынке.

«Во-вторых, украинские компании, в частности, успешно торгуют своими акциями и в том числе они покупаются. Я категорически против той модели, где будет создано очередное государственное учреждение, которое будет заниматься накопительной пенсионной системой», — подчеркнул экс-министр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.