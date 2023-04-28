В Украине хотят уменьшить пенсионный возраст до 55 лет для накопительных пенсий — Finance.ua

В Украине хотят уменьшить пенсионный возраст до 55 лет для накопительных пенсий Сегодня 19:35 — Казна и Политика

В Украине хотят уменьшить пенсионный возраст до 55 лет для накопительных пенсий

Законопроект о накопительной пенсии предусматривает уменьшение пенсионного возраста до 55 лет.

Об этом идет речь в тексте документа.

Согласно действующему законодательству, право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет.

Законопроектом вводится новый вид пенсии — накопительный.

Читайте также В Минсоцполитики назвали сроки, когда украинцы смогут приступить к накоплению пенсий

Авторы инициативы предлагают обязать всех работающих формировать обязательные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы, источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости.

Законопроектом предлагается установить выплаты для получения такой пенсии:

1% от размера заработной платы работников в 2023 году;

1,5% — в 2024 году;

2% — в 2025 году.

Такие выплаты нужно будет производить до 55 лет, а после достижения этого возраста можно использовать накопленные деньги.

Уменьшение пенсионного возраста касается исключительно негосударственных пенсионных фондов.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.