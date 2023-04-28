В Украине хотят уменьшить пенсионный возраст до 55 лет для накопительных пенсий — Finance.ua

В Украине хотят уменьшить пенсионный возраст до 55 лет для накопительных пенсий
Законопроект о накопительной пенсии предусматривает уменьшение пенсионного возраста до 55 лет.
Об этом идет речь в тексте документа.
Согласно действующему законодательству, право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет.
Законопроектом вводится новый вид пенсии — накопительный.
Авторы инициативы предлагают обязать всех работающих формировать обязательные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы, источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости.
Законопроектом предлагается установить выплаты для получения такой пенсии:
- 1% от размера заработной платы работников в 2023 году;
- 1,5% — в 2024 году;
- 2% — в 2025 году.
Такие выплаты нужно будет производить до 55 лет, а после достижения этого возраста можно использовать накопленные деньги.
Уменьшение пенсионного возраста касается исключительно негосударственных пенсионных фондов.
Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 🧐
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