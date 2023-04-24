В Минсоцполитики назвали сроки, когда украинцы смогут приступить к накоплению пенсий — Finance.ua

В Минсоцполитики назвали сроки, когда украинцы смогут приступить к накоплению пенсий Сегодня 19:03 — Казна и Политика

В Минсоцполитики назвали сроки, когда украинцы смогут приступить к накоплению пенсий

Украинцы смогут начать накопительную пенсию по меньшей мере через год, потому что нужно время для создания инфраструктуры для сбора и администрирования платежей.

Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона

«Накопительная пенсия нужна. У нас увеличивается количество пенсионеров, и уже ощутимо, что люди хотели бы иметь свои счета и оперировать вкладами, которые они вносят», — сказала она.

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Министр отметила, что сначала нужна соответствующая инфраструктура для такой реформы.

«Для того чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк, потому что видим, что люди в большинстве доверяют государственным банкам. Хотя в дальнейшем зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. У людей будет выбор, куда вкладывать и как инвестировать свои средства», — объяснила она.

При этом, по ее словам, нужно построить и цифровые системы сбора и администрирования, чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека.

«Для этого нужно время как минимум год, чтобы полноценно это запустить», — сообщила министр.

Следовательно, по словам Жолнович, принятие закона о накопительной пенсии и его старте не означает, что сразу начнут собирать средства. Сначала нужно совершить подготовительные действия.

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Согласно закону, средний взнос, который сохранял бы расходы и средства в их эквиваленте — не менее 7-10% их уплаты. Но пока обязательный взнос от работодателя должен составить 3%, остальное должен вкладывать сам работник.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал введение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов работы правительства на 2023 год. По его данным, это позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере 50 млрд дол.

УНІАН По материалам:

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