В Раду внесли законопроект о накопительной пенсии: что он предусматривает — Finance.ua

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В Раду внесли законопроект о накопительной пенсии: что он предусматривает

Казна и Политика
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В Раду внесли законопроект о накопительной пенсии: что он предусматривает
В Раду внесли законопроект о накопительной пенсии: что он предусматривает
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении.
Проект Закона «О накопительном пенсионном обеспечении» (№ 9212) размещен на сайте парламента.

Цель документа

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью трансформации системы пенсионного обеспечения граждан Украины путем создания дополнительной опоры — обязательной накопительной системы, которая позволит осуществлять гражданам дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость.

Что предусматривает законопроект

«Законопроектом предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников. Так, работодатели будут платить 1% в 2023, 1,5 в 2024, 2% — в 2025 годах от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины», — говорится в документе.

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При этом размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав единого социального взноса.
По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике. Такие же условия государственного софинансирования предлагаются также для участия в системе для физических лиц — предпринимателей и самозанятых лиц, которая является добровольной.

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Законопроект предлагает установить, что средства накопительной системы являются собственностью участников системы в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходит к его наследникам.
Управление активами негосударственных пенсионных фондов будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами. Хранение пенсионных накоплений будет производиться авторизованными 4 банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.
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«Пенсионные накопления участников пенсионных фондов сохраняются от обесценивания и инфляционного влияния за счет их инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты», — говорится в документе.
С 2026 года участники системы смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в котором они будут формировать свои пенсионные накопления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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