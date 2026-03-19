Будет моментально заряжать электрокары: как работает прототип беспроводной квантовой батареи
Австралийские исследователи создали первый экспериментальный прототип квантовой батареи, которая может заряжаться беспроводным путем и значительно быстрее обычных аккумуляторов.
Технологию пока что тестируют, но в перспективе она может изменить подход к зарядке электроники и электротранспорта.
Как это работает
В отличие от традиционных батарей, работающих благодаря химическим реакциям, новый прототип использует другой принцип. Он состоит из микроскопических слоев, которые улавливают свет и превращают его в электрический ток с помощью направленного лазера.
Ключевая особенность — синхронная работа всех элементов. Они одновременно поглощают энергию и распределяют нагрузку, что позволяет значительно ускорить процесс зарядки. Чем больше таких элементов в системе, тем быстрее она заряжается.
Каковы перспективы и ограничения
Разработчики считают, что в будущем эта технология позволит заряжать электрокары быстрее, чем сейчас заправляют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а смартфоны практически мгновенно.
Впрочем, в настоящее время прототип имеет существенные ограничения. Его емкость очень мала, а заряд удерживается лишь несколько наносекунд, после чего рассеивается из-за воздействия окружающей среды.
Кроме того, сама система чувствительна к внешним условиям: необходимые для ее работы синхронизированные состояния легко нарушаются. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы увеличить размер батареи, продлить сохранность заряда и найти партнеров среди инвесторов и автопроизводителей для дальнейшего развития технологии.
Поделиться новостью
