0 800 307 555
ру
Будет моментально заряжать электрокары: как работает прототип беспроводной квантовой батареи

Технологии&Авто
26
Прототип первой рабочей квантовой батареи / CSIRO
Австралийские исследователи создали первый экспериментальный прототип квантовой батареи, которая может заряжаться беспроводным путем и значительно быстрее обычных аккумуляторов.
Технологию пока что тестируют, но в перспективе она может изменить подход к зарядке электроники и электротранспорта.

Как это работает

В отличие от традиционных батарей, работающих благодаря химическим реакциям, новый прототип использует другой принцип. Он состоит из микроскопических слоев, которые улавливают свет и превращают его в электрический ток с помощью направленного лазера.
Ключевая особенность — синхронная работа всех элементов. Они одновременно поглощают энергию и распределяют нагрузку, что позволяет значительно ускорить процесс зарядки. Чем больше таких элементов в системе, тем быстрее она заряжается.

Каковы перспективы и ограничения

Разработчики считают, что в будущем эта технология позволит заряжать электрокары быстрее, чем сейчас заправляют автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а смартфоны практически мгновенно.
Впрочем, в настоящее время прототип имеет существенные ограничения. Его емкость очень мала, а заряд удерживается лишь несколько наносекунд, после чего рассеивается из-за воздействия окружающей среды.
Кроме того, сама система чувствительна к внешним условиям: необходимые для ее работы синхронизированные состояния легко нарушаются. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы увеличить размер батареи, продлить сохранность заряда и найти партнеров среди инвесторов и автопроизводителей для дальнейшего развития технологии.
По материалам:
ITC.ua
АвтоЭлектромобили
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems