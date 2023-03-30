Будет ли работать общественный транспорт во время тревоги в Киеве — ответ КГГА на петицию — Finance.ua
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Будет ли работать общественный транспорт во время тревоги в Киеве — ответ КГГА на петицию

Казна и Политика
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Будет ли работать общественный транспорт во время тревоги в Киеве — ответ КГГА на петицию
Будет ли работать общественный транспорт во время тревоги в Киеве — ответ КГГА на петицию
В Киеве общественный транспорт будет продолжать останавливаться во время воздушной тревоги. Власти города не поддержали петицию с призывом отменить остановку транспорта.
«Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе», — ответил городской голова Киева Виталий Кличко.
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Петиция, зарегистрированная 19 января 2023 года, насобирала 7227 подписей. Автор петиции полагал, что остановка транспорта во время тревоги мешает доехать на работу и домой, в то же время приносит убытки Киевпасстрансу.
Напомним, с августа 2022 г. в Киеве во время воздушных тревог начали останавливать весь наземный общественный транспорт. Метро не осуществляет перевозку наземными участками и закрывает работу станций открытого типа.
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Пассажиры коммунального наземного транспорта не платят за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги.
Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге довозят пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы — до ближайшей остановки или расширения проезжей части — «карманы». После отбоя тревоги водитель ждет пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим. Платить за проезд повторно не требуется в обоих случаях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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