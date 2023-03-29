После сокращения комендантского часа в Киеве выручка баров выросла на 16% — Finance.ua
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После сокращения комендантского часа в Киеве выручка баров выросла на 16%

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В воскресенье, 26 марта, после сокращения комендантского часа в Киеве выручка баров выросла на 16% по сравнению с воскресеньем 19 марта, когда комендантский час начинался в 23:00.
Об этом говорится в результатах исследования украинской компании по автоматизации заведений Poster.
«И это еще не все бары перешли на удлиненный график работы. Так что через неделю должно быть еще лучше», — отмечают в Poster.
Как отмечает CEO и соучредитель Poster Родион Ерошек, именно бары больше всех пострадали в первые месяцы войны.
«До середины мая продавать алкоголь в киевских барах можно было только до 16:00, что парализовало существование большинства заведений. С 16 мая продавать алкоголь в столице разрешили до 22.00. Только благодаря этому киевские бары смогли увеличить выручку на 58% в первые дни послабления», — говорит он.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве с 26 марта сократили продолжительность комендантского часа. Теперь ограничение на передвижение граждан будет действовать с 00:00 до 05:00. Подробнее о том, каких изменений ждать жителям столицы, рассказываем ниже.
  • на фоне сокращения комендантского часа в Киеве также изменится работа наземного транспорта, метро, магазинов и заведений.
  • власти города объяснили, что пошли на такой шаг на фоне минимальной угрозы боевых действий в столице. Таким образом, новые правила позволят увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города, а также будут способствовать уменьшению социального напряжения.
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По материалам:
Finance.ua
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