После сокращения комендантского часа в Киеве выручка баров выросла на 16% — Finance.ua

После сокращения комендантского часа в Киеве выручка баров выросла на 16% Сегодня 21:33

В воскресенье, 26 марта, после сокращения комендантского часа в Киеве выручка баров выросла на 16% по сравнению с воскресеньем 19 марта, когда комендантский час начинался в 23:00.

Об этом говорится в результатах исследования украинской компании по автоматизации заведений Poster.

«И это еще не все бары перешли на удлиненный график работы. Так что через неделю должно быть еще лучше», — отмечают в Poster.

Как отмечает CEO и соучредитель Poster Родион Ерошек, именно бары больше всех пострадали в первые месяцы войны.

«До середины мая продавать алкоголь в киевских барах можно было только до 16:00, что парализовало существование большинства заведений. С 16 мая продавать алкоголь в столице разрешили до 22.00. Только благодаря этому киевские бары смогли увеличить выручку на 58% в первые дни послабления», — говорит он.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 26 марта сократили продолжительность комендантского часа. Теперь ограничение на передвижение граждан будет действовать с 00:00 до 05:00. Подробнее о том, каких изменений ждать жителям столицы, рассказываем ниже.

на фоне сокращения комендантского часа в Киеве также изменится работа наземного транспорта, метро, магазинов и заведений.

власти города объяснили, что пошли на такой шаг на фоне минимальной угрозы боевых действий в столице. Таким образом, новые правила позволят увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города, а также будут способствовать уменьшению социального напряжения.

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