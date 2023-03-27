Комендантську годину в Києві скоротили: як працюватимуть магазини, метро та заклади — Finance.ua

Комендантську годину в Києві скоротили: як працюватимуть магазини, метро та заклади Сьогодні 20:01

У Києві з 26 березня скоротили тривалість комендантської години. Тепер обмеження на пересування громадян діятиме з 00:00 до 05:00. Детальніше про те, на які зміни чекати жителям столиці, розповідаємо нижче.

На тлі скорочення комендантської години в Києві також зміниться робота наземного транспорту, метро, магазинів і закладів.

Влада міста пояснила, що пішла на такий крок на тлі мінімальної загрози бойових дій у столиці. У такий спосіб нові правила дадуть змогу збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста, а також сприятимуть зменшенню соціальної напруги.

Як працюватимуть магазини та заклади

За словами мера міста Віталія Кличка, магазини та інші точки продажу тепер працюватимуть на годину довше.

Однак, попри продовження роботи підземного та наземного громадського транспорту, а також магазинів, торговельних центрів і ресторанів, враховуватиметься і час, щоб працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Наразі в середньому заклади та магазини в столиці функціонують до 21:00. Можна припускати, що їхня робота продовжиться до 22:00.

Що стосується продажу алкогольних напоїв, то тепер збут такого товару дозволений з 11:00 до 21:00.

Чи зміниться робота метро

Метрополітен Києва також працюватиме на годину довше. Робота метро по гілках:

• Червона гілка — останній поїзд прибуватиме на кінцеві станції «Лісова» та «Академмістечко» о 23:08.

• Синя гілка — останній поїзд прибуватиме на кінцеві станції «Героїв Дніпра» і «Теремки» о 23:05.

• Зелена гілка — останній поїзд прибуватиме на кінцеву станцію «Сирець» о 23:06, а на станцію «Червоний Хутір» о 23:13.

Варто нагадати, що під час повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють у режимі укриття цілодобово.

Які обмеження

Комендантська година в українських регіонах була введена слідом за воєнним станом через повномасштабне вторгнення рф.

Згідно з правилами, у встановлений час (у кожному місті свій) забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях. Винятком може бути, зокрема, для працівників об’єктів критичної інфраструктури (але за наявності в нього спеціальної перепустки).

У разі повітряної тривоги під час комендантської години громадянам дозволяється переміщатися вулицею в укриття.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.