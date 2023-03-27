Комендантский час в Киеве сократили: как будут работать магазины, метро и заведения — Finance.ua

Комендантский час в Киеве сократили: как будут работать магазины, метро и заведения Сегодня 20:01

В Киеве с 26 марта сократили продолжительность комендантского часа. Теперь ограничение на передвижение граждан будет действовать с 00:00 до 05:00. Подробнее о том, какие изменения ждать жителям столицы, рассказываем ниже.

На фоне сокращения комендантского часа в Киеве также изменится работа наземного транспорта, метро, магазинов и заведений.

Власти города объяснили, что пошли на такой шаг на фоне минимальной угрозы боевых действий в столице. Таким образом, новые правила позволят увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города, а также будут способствовать уменьшению социального напряжения.

Как будут работать магазины и заведения

По словам мэра города Виталия Кличко, магазины и другие точки продаж теперь будут работать на час дольше.

Однако, несмотря на продолжение работы подземного и наземного общественного транспорта, а также магазинов, торговых центров и ресторанов, будет учитываться и время, чтобы работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

В настоящее время в среднем заведения и магазины в столице функционируют до 21:00. Можно предполагать, что их работа продлится до 22:00.

Что касается продажи алкогольных напитков, то теперь сбыт такого товара разрешен с 11:00 до 21:00.

Изменится ли работа метро

Метрополитен Киева также будет работать на час дольше. Работа метро по веткам:

• Красная ветка — последний поезд прибывает на конечные станции «Лесная» и «Академгородок» в 23:08.

• Синяя ветка — последний поезд прибывает на конечные станции «Героев Днепра» и «Теремки» в 23:05.

• Зеленая ветка — последний поезд прибывает на конечную станцию «Сырец» в 23:06, а на станцию «Красный Хутор» в 23:13.

Следует напомнить, что во время воздушной тревоги все подземные станции метро работают в режиме укрытия круглосуточно.

Каковы ограничения

Комендантский час в украинских регионах был введен вслед за военным положением из-за полномасштабного вторжения рф.

Согласно правилам, в установленное время (в каждом городе свое) запрещается находиться на улицах и других общественных местах. Исключение может быть, в частности, для работников объектов критической инфраструктуры (но при наличии у него специального пропуска).

В случае воздушной тревоги во время комендантского часа гражданам разрешается перемещаться по улице в убежище.

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