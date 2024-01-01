Будет ли действовать проездной за 49 евро в Германии в 2024 году — Finance.ua

Будет ли действовать проездной за 49 евро в Германии в 2024 году Сегодня 15:35 — Личные финансы

Будет ли действовать проездной за 49 евро в Германии в 2024 году

Действие проездного за 49 евро в Германии, ставшего рекордно популярным среди пассажиров, продолжат в 2024 году. Deustchland-Ticket получит финансирование в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на германские СМИ.

Федеральное правительство и правительства земель Германии пришли к соглашению, по которому до 2024 года будет продлено действие безлимитного железнодорожного билета Deustchland-Ticket.

Читайте также В Германии заявили, что не будут принуждать украинских беженцев к военной службе

Билет, который стоит всего 49 евро, впервые был представлен в мае 2023 года. Он предоставляет владельцам доступ к неограниченному пользованию региональным и местным транспортом в стране в течение месяца.

Соглашение о продлении финансирования было согласовано на конференции Президента министров между федеральным канцлером Олафом Шольцом и премьер-министрами земель.

Соглашение будет предусматривать, что неиспользованные в 2023 году средства в размере 700 миллионов евро будут перенесены на 2024 год вместе с взносом по 1,5 миллиарда евро от федерального правительства и правительства земли.

Читайте также Украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях

«Федеральное правительство поддерживало и поддерживает финансовые соглашения. Теперь дело за землями», — заявил министр транспорта Фолькер Виссинг.

Несмотря на успешное соглашение о финансировании некоторые немецкие транспортные ассоциации, такие как Немецкий Pro-Rail Alliance, призвали правительства заключить соглашение о постоянном финансировании проекта и определить сроки действия такой опции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.