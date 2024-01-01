Будет ли действовать проездной за 49 евро в Германии в 2024 году — Finance.ua

Будет ли действовать проездной за 49 евро в Германии в 2024 году
Действие проездного за 49 евро в Германии, ставшего рекордно популярным среди пассажиров, продолжат в 2024 году. Deustchland-Ticket получит финансирование в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на германские СМИ.
Федеральное правительство и правительства земель Германии пришли к соглашению, по которому до 2024 года будет продлено действие безлимитного железнодорожного билета Deustchland-Ticket.
Билет, который стоит всего 49 евро, впервые был представлен в мае 2023 года. Он предоставляет владельцам доступ к неограниченному пользованию региональным и местным транспортом в стране в течение месяца.
Соглашение о продлении финансирования было согласовано на конференции Президента министров между федеральным канцлером Олафом Шольцом и премьер-министрами земель.
Соглашение будет предусматривать, что неиспользованные в 2023 году средства в размере 700 миллионов евро будут перенесены на 2024 год вместе с взносом по 1,5 миллиарда евро от федерального правительства и правительства земли.
«Федеральное правительство поддерживало и поддерживает финансовые соглашения. Теперь дело за землями», — заявил министр транспорта Фолькер Виссинг.
Несмотря на успешное соглашение о финансировании некоторые немецкие транспортные ассоциации, такие как Немецкий Pro-Rail Alliance, призвали правительства заключить соглашение о постоянном финансировании проекта и определить сроки действия такой опции.
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