Британскую юридическую фирму оштрафовали на $604 тысячи за нарушение санкций против россии — Finance.ua
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Британскую юридическую фирму оштрафовали на $604 тысячи за нарушение санкций против россии

Фондовый рынок
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Британскую юридическую фирму оштрафовали на $604 тысячи за нарушение санкций против россии
Британскую юридическую фирму оштрафовали на $604 тысячи за нарушение санкций против россии
Британская юридическая фирма Herbert Smith Freehills получила штраф около $604 тысячи за нарушение санкций против россии. Ее российский офис в москве перевел почти $5,1 миллиона попавшим под санкции людям, имевшим замороженные активы.
Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI) заявило, что платежи проходили в течение недели, что свидетельствует о серьезных и системных нарушениях.
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Компания Herbert Smith Freehills закрыла свой московский офис 31 мая 2022 года. Платежи она производила, когда сворачивала свою деятельность в россии.
Поскольку Herbert Smith Freehills сама сообщила в Управление о нарушении санкций от имени московского филиала, штраф для компании снизили на 50%.
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Это один из самых больших штрафов, который Управление налагало. Этот регулятор, подчиняющийся Министерству финансов Великобритании, часто критиковали за отсутствие штрафов после начала полномасштабной войны рф против Украины.
Министр финансов Великобритании Эмма Рейнольдс подчеркнула, что страна серьезно относится к санкциям, а санкции помогают ослаблять военную машину Кремля и поддерживать Украину.
По материалам:
theБабель
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