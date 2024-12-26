АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог

Фондовый рынок
41
АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог
АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Строительное управление механизации» (Винница) и ООО «Мостостроительный отряд № 112» (Бровары) на 106 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на торгах по капитальному ремонту мостов и дорог.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Читайте также
Эти компании принимали участие в 10 закупках по капремонту и реконструкции путепроводов, мостов и дорог в 2019—2021 годах, проведенных службами автомобильных дорог в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Житомирской областях и ГП «Агентство местных автомобильных дорог».
Общая стоимость работ на торгах составила более 600 млн грн.
В результате рассмотрения дела АМКУ выявил согласованные действия компаний по участию в торгах, что привело к устранению конкуренции между ними.
Читайте также
За нарушение законодательства на компании наложен штраф в размере 106 млн грн.
Кроме того, эти компании в течение трех лет не смогут участвовать в публичных закупках.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.