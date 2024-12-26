АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог — Finance.ua

АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Строительное управление механизации» (Винница) и ООО «Мостостроительный отряд № 112» (Бровары) на 106 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на торгах по капитальному ремонту мостов и дорог.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Эти компании принимали участие в 10 закупках по капремонту и реконструкции путепроводов, мостов и дорог в 2019—2021 годах, проведенных службами автомобильных дорог в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Житомирской областях и ГП «Агентство местных автомобильных дорог».

Общая стоимость работ на торгах составила более 600 млн грн.

В результате рассмотрения дела АМКУ выявил согласованные действия компаний по участию в торгах, что привело к устранению конкуренции между ними.

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За нарушение законодательства на компании наложен штраф в размере 106 млн грн.

Кроме того, эти компании в течение трех лет не смогут участвовать в публичных закупках.

Економічна Правда По материалам:

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