АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог — Finance.ua

АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по ремонту мостов и дорог
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Строительное управление механизации» (Винница) и ООО «Мостостроительный отряд № 112» (Бровары) на 106 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на торгах по капитальному ремонту мостов и дорог.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Эти компании принимали участие в 10 закупках по капремонту и реконструкции путепроводов, мостов и дорог в 2019—2021 годах, проведенных службами автомобильных дорог в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Житомирской областях и ГП «Агентство местных автомобильных дорог».
Общая стоимость работ на торгах составила более 600 млн грн.
В результате рассмотрения дела АМКУ выявил согласованные действия компаний по участию в торгах, что привело к устранению конкуренции между ними.
За нарушение законодательства на компании наложен штраф в размере 106 млн грн.
Кроме того, эти компании в течение трех лет не смогут участвовать в публичных закупках.
Поделиться новостью