АМКУ признал BlaBlaCar монополистом и дал два месяца на изменения — Finance.ua

АМКУ признал BlaBlaCar монополистом и дал два месяца на изменения
Антимонопольный комитет Украины предоставил ООО «И-Тревелс», которое управляет платформой BlaBlaCar, рекомендации прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы, которые могут вредить потребителям.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что Комитет по своей инициативе ведет контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы.
Комитет установил, что ООО «И-Тревелс», которое управляет онлайн-платформой BlaBlaCar, доступной на веб-сайте, мобильном сайте и через приложение, имеет признаки такого, что занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы.
Также Комитет исследовал порядок установления, уплаты и возврата сервисного сбора за использование платформы. В настоящее время общество не дало должного объяснения механизму ценообразования этого сбора.
Комитет обнаружил, что при одинаковых условиях отмены бронирования поездки пассажиром (не по вине водителя) общество вернуло сервисный сбор одному пассажиру, а другому — нет. При этом пассажиры не были проинформированы о критериях и условиях возврата сбора на момент уплаты.
Рекомендации АМКУ
АМКУ подчеркивает, что действия ООО И-Тревелс по установлению сервисного сбора без надлежащего экономического обоснования и нечеткие условия его возврата могут ущемлять интересы потребителей и содержат признаки злоупотребления монопольным положением на рынке.
Комитет предоставил компании рекомендации по прекращению указанных действий в течение двух месяцев. В случае невыполнения этих рекомендаций Комитет начнет производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.
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