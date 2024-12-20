АМКУ признал BlaBlaCar монополистом и дал два месяца на изменения — Finance.ua

АМКУ признал BlaBlaCar монополистом и дал два месяца на изменения Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

АМКУ признал BlaBlaCar монополистом и дал два месяца на изменения

Антимонопольный комитет Украины предоставил ООО «И-Тревелс», которое управляет платформой BlaBlaCar, рекомендации прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы, которые могут вредить потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет по своей инициативе ведет контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы.

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Комитет установил, что ООО «И-Тревелс», которое управляет онлайн-платформой BlaBlaCar, доступной на веб-сайте, мобильном сайте и через приложение, имеет признаки такого, что занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы.

Также Комитет исследовал порядок установления, уплаты и возврата сервисного сбора за использование платформы. В настоящее время общество не дало должного объяснения механизму ценообразования этого сбора.

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Комитет обнаружил, что при одинаковых условиях отмены бронирования поездки пассажиром (не по вине водителя) общество вернуло сервисный сбор одному пассажиру, а другому — нет. При этом пассажиры не были проинформированы о критериях и условиях возврата сбора на момент уплаты.

Рекомендации АМКУ

АМКУ подчеркивает, что действия ООО И-Тревелс по установлению сервисного сбора без надлежащего экономического обоснования и нечеткие условия его возврата могут ущемлять интересы потребителей и содержат признаки злоупотребления монопольным положением на рынке.

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Комитет предоставил компании рекомендации по прекращению указанных действий в течение двух месяцев. В случае невыполнения этих рекомендаций Комитет начнет производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

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