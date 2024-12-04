Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar — Finance.ua

Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar Сегодня 17:04 — Технологии&Авто

Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar

Аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы. Компания проанализировала более 6,6 млн зарегистрированных на платформе автомобилей и около 2 млн автомобилей из реестра МВД Украины.

Самые распространенные марки и модели

Данные с платформы BlaBlaCar показывают, что среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.

Наиболее распространены модели Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Renault Grand Scenic.

В то же время, в Киеве, Львове и Одессе преобладают автомобили марок Skoda, Ford, Toyota, Opel и Hyundai.

Тип авто и тип топлива

По данным МВД Украины в 2024 году по транспортным средствам, лидерами по типу кузова являются универсалы (38.6%), седаны (23.8%) и хэтчбеки (15.0%).

Большинство украинских водителей предпочитают автомобили с бензиновым (56.0%) и дизельным (33.7%) типами двигателей. Электродвигатель занимает предпоследнее место (4.1%), на последнем — газовый тип двигателя (0.3%).

Почти половина авто (41.9%), которыми владеют украинцы, 2010−2019 годов выпуска, треть (35.9%) — 2000−2009 годов.

Электромобили

По данным Укравтопрома , лидеры по регистрации электромобилей — Киев, Львовская, Киевская, Днепропетровская и Одесская области.

Honda M-NV — самый популярный электромобиль среди новых авто в столице, на Львовщине, Днепропетровщине и Одесщине. В Киевской области — Volkswagen ID.4. Среди подержанных авто лидерами являются: в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — Tesla Model Y, Львовской и Одесской — Nissan Leaf.

В мае 2024 года в опросе BlaBlaCar пользователи платформы (21,29%) отмечали, что рассматривают альтернативы в виде электрокаров и гибридов, однако половина опрошенных не планируют менять свое нынешнее авто.

Как сообщил Укравтопром, в октябре 2024 года автопарк пополнили более 1.9 тыс. гибридов, что на 7% больше, чем в октябре 2023 года.

Планы и тенденции по покупке авто

Новые авто. По По данным Укравтопрома, чаще всего их покупают в столице, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.

Подержанные автомобили. Украинский автопарк продолжает пополняться такими авто. Согласно данным Укравтопрома, в октябре появилось 16,3 тыс. подержанных легковушек, пригнанных из-за границы. По сравнению с октябрем прошлого года, регистрация упала на 23%.

Ampercar По материалам:

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