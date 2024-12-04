Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar

Технологии&Авто
1
Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar
Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar
Аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы. Компания проанализировала более 6,6 млн зарегистрированных на платформе автомобилей и около 2 млн автомобилей из реестра МВД Украины.

Самые распространенные марки и модели

Данные с платформы BlaBlaCar показывают, что среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.
Наиболее распространены модели Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Renault Grand Scenic.
В то же время, в Киеве, Львове и Одессе преобладают автомобили марок Skoda, Ford, Toyota, Opel и Hyundai.
Какие авто выбирают украинцы в 2024 году: исследование BlaBlaCar

Тип авто и тип топлива

По данным МВД Украины в 2024 году по транспортным средствам, лидерами по типу кузова являются универсалы (38.6%), седаны (23.8%) и хэтчбеки (15.0%).
Большинство украинских водителей предпочитают автомобили с бензиновым (56.0%) и дизельным (33.7%) типами двигателей. Электродвигатель занимает предпоследнее место (4.1%), на последнем — газовый тип двигателя (0.3%).
Почти половина авто (41.9%), которыми владеют украинцы, 2010−2019 годов выпуска, треть (35.9%) — 2000−2009 годов.

Электромобили

По данным Укравтопрома, лидеры по регистрации электромобилей — Киев, Львовская, Киевская, Днепропетровская и Одесская области.
Honda M-NV — самый популярный электромобиль среди новых авто в столице, на Львовщине, Днепропетровщине и Одесщине. В Киевской области — Volkswagen ID.4. Среди подержанных авто лидерами являются: в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях — Tesla Model Y, Львовской и Одесской — Nissan Leaf.
В мае 2024 года в опросе BlaBlaCar пользователи платформы (21,29%) отмечали, что рассматривают альтернативы в виде электрокаров и гибридов, однако половина опрошенных не планируют менять свое нынешнее авто.
Как сообщил Укравтопром, в октябре 2024 года автопарк пополнили более 1.9 тыс. гибридов, что на 7% больше, чем в октябре 2023 года.

Планы и тенденции по покупке авто

Новые авто. По данным Укравтопрома, чаще всего их покупают в столице, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.
Подержанные автомобили. Украинский автопарк продолжает пополняться такими авто. Согласно данным Укравтопрома, в октябре появилось 16,3 тыс. подержанных легковушек, пригнанных из-за границы. По сравнению с октябрем прошлого года, регистрация упала на 23%.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.