BlaBlaCar привлек €100 миллионов инвестиций на развитие — Finance.ua
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BlaBlaCar привлек €100 миллионов инвестиций на развитие

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BlaBlaCar привлек €100 миллионов инвестиций на развитие
BlaBlaCar привлек €100 миллионов инвестиций на развитие
BlaBlaCar привлек 100 миллионов евро инвестиций, направленных на развитие компании. Компания также сообщила о достижении доходности за последние 24 месяца.
Компания планирует развивать мультимодальность платформы, что предполагает сочетание различных форматов совместных путешествий с разветвленной карпулинговой сетью во всех регионах, где работает BlaBlaCar.
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Такую модель уже реализовали во Франции, когда в 2019 году приобрели Ouibus. Это позволило расширить сеть автобусных перевозок BlaBlaCar по всей Западной Европе. В то же время, в Восточной Европе и Бразилии благодаря приобретению Busfor и развитию собственного маркетплейса BlaBlaCar возглавила процесс перехода автобусных перевозок из оффлайна в онлайн.
«Благодаря этим €100 млн инвестиций мы сможем реализовать амбициозную стратегию роста, включая несколько сделок по слиянию и поглощению (M&A), над которыми мы работаем сейчас. Дополнительное финансирование позволит нам развивать новые проекты, поощрять инновации и изучать возможности для новых приобретений», — комментирует Николя Брюссон, соучредитель и генеральный директор BlaBlaCar.

Показатели в 2023 году и достижение прибыльности

Эти инвестиции стали продолжением удачного 2023 года для компании. 80 миллионов пассажиров воспользовались услугами BlaBlaCar в 2023 году. Это на 23% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост на развивающихся рынках, таких как Индия и Бразилия, где темпы роста измеряются трехзначными числами. Благодаря этому Бразилия стала ведущей страной BlaBlaCar по уровню активности в карпулинге в 2023 году.
В Украине количество зарегистрированных пользователей в 2023 году составило около 11 миллионов. Это самый высокий показатель среди стран Центральной и Восточной Европы. Для сравнения в Польше около 6 млн зарегистрированных пользователей, в Румынии — 1,5 млн.
Прибыль BlaBlaCar составила €253 млн, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Впервые за 24 месяца компания стала прибыльной и завершила 2023 год с положительным показателем EBITDA, что стало началом нового этапа роста.

Справка Finance.ua:

  • BlaBlaCar — ведущее всемирное приложение для совместных поездок, позволяющее 27 миллионам активных пользователей ежегодно находить совместные поездки в 21 стране.
  • Технологии BlaBlaCar помогают водителям со свободными местами и пассажирам, следующим в том же направлении, разделять расходы на поездку.
  • В 2023 году водители на авто сэкономили 513 миллионов евро, а все сервисы BlaBlaCar помогли избежать 2 млн тонн выбросов CO2.
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По материалам:
Finance.ua
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