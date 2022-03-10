BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в россии — Finance.ua

«BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России из-за войны и санкций ЕС. Компания больше не будет инвестировать в Россию и развивать ее рынок. российский сервис BlaBlaCar был неприбыльным. Чтобы защитить более 100 российских сотрудников, BlaBlaCar покинет платформу в текущем виде, но изолирует свою российскую деятельность от остальной компании», — говорится в сообщении.
В то же время, для 85 сотрудников из Украины BlaBlaCar предлагает финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку, а также помогает им переехать в более безопасные места.
«Также компания адаптировала свою карпулинговую платформу для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители могут предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. Пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 тыс. украинцам добраться до более безопасного места», — пишет Forbes.
В Западной Европе автобусы BlaBlaCar, соединяющие самые большие города в девяти странах, бесплатны для украинских беженцев.