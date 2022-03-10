Из россии ушли около 100 американских компаний-гигантов — Маркарова — Finance.ua
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Из россии ушли около 100 американских компаний-гигантов — Маркарова

Сегодня 15:35
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Как пишет посол Украины в США, Оксана Маркарова, что за 2 недели с российского рынка вышло около 100 американских компаний-гигантов, которые демонстрируют настоящее моральное лидерство.
Решения о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты как: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.
«Каждое решение компаний покинуть рынок страны-террориста, которая развязала захватническую войну и совершает военные преступления в Украине ежедневно — является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины», — отметила она.
По материалам: Finance.UA
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