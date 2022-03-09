Белорусские банки, которые отключат от SWIFT — Finance.ua

Белорусские банки, которые отключат от SWIFT

Сегодня 16:45

Европейский Союз вводит санкции против белорусских банков из-за участия Минска в войне России против Украины . В частности, три банка будут отключены от системы международных платежей SWIFT.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что под европейские санкции попали «Белагропромбанк», «Добрабит Банк» и «Белорусский банк развития».

Как отметил в своем Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, официальное решение будет опубликовано уже сегодня. Также будут введены морские санкции против России, которые, впрочем, не будут касаться портов.

По его словам, уже в следующем пакете могут ввести санкции против других олигархов, а также относительно криптовалют в России.

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