BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании — Finance.ua
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BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании

Фондовый рынок
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BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании
BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании
BlaBlaCar начала сотрудничество с испанскими железнодорожными компаниями Renfe и Iryo, чьи билеты теперь будут доступны на платформе BlaBlaCar в Испании.
Об этом сообщила компания Finance.ua.
По словам Николя Брюсона, соучредителя и генерального директора BlaBlaCar: «Запуск продаж билетов на поезда в Испании — лишь первый шаг долгосрочного плана по интеграции железнодорожных услуг на наших основных рынках».
Компания планирует также запустить продажу билетов в Польше.
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Напомним, BlaBlaCar положил начало своей мультимодальной стратегии в 2019 году. Кроме совместных поездок для владельцев авто и пассажиров, компания открыла возможность автобусным перевозчикам предлагать автобусные билеты пользователям BlaBlaCar.
С тех пор BlaBlaCar предлагает билеты от более 5 000 операторов автобусов по всей Европе и в Бразилии.
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Напомним, Украина является одним из крупнейших рынков BlaBlaCar в Центральной и Восточной Европе с 2.1 миллионами активных пользователей, из которых 36% пользователей являются пассажирами автобусов, а 64% — пассажирами карпула.
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В Испании для железнодорожных пассажиров работают 1400 станций, тогда как автомобильные поездки соединяют 115 000 пунктов встречи водителей и пассажиров по всей стране.
Для сравнения: в Украине также около 1400 железнодорожных станций, а пунктов встречи для совместных поездок на авто 94 441 (данные за 2023 год).
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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