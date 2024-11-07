BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании — Finance.ua

BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании Сегодня 10:22 — Фондовый рынок

BlaBlaCar запускает продажу билетов на поезда в Испании

BlaBlaCar начала сотрудничество с испанскими железнодорожными компаниями Renfe и Iryo, чьи билеты теперь будут доступны на платформе BlaBlaCar в Испании.

Об этом сообщила компания Finance.ua.

По словам Николя Брюсона, соучредителя и генерального директора BlaBlaCar: «Запуск продаж билетов на поезда в Испании — лишь первый шаг долгосрочного плана по интеграции железнодорожных услуг на наших основных рынках».

Компания планирует также запустить продажу билетов в Польше.

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Напомним, BlaBlaCar положил начало своей мультимодальной стратегии в 2019 году. Кроме совместных поездок для владельцев авто и пассажиров, компания открыла возможность автобусным перевозчикам предлагать автобусные билеты пользователям BlaBlaCar.

С тех пор BlaBlaCar предлагает билеты от более 5 000 операторов автобусов по всей Европе и в Бразилии.

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Напомним, Украина является одним из крупнейших рынков BlaBlaCar в Центральной и Восточной Европе с 2.1 миллионами активных пользователей, из которых 36% пользователей являются пассажирами автобусов, а 64% — пассажирами карпула.

В Испании для железнодорожных пассажиров работают 1400 станций, тогда как автомобильные поездки соединяют 115 000 пунктов встречи водителей и пассажиров по всей стране.

Для сравнения: в Украине также около 1400 железнодорожных станций, а пунктов встречи для совместных поездок на авто 94 441 (данные за 2023 год).

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