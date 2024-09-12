Испания заблокировала покупку Венгрией производителя поездов Talgo из-за Украины — Finance.ua

Испания заблокировала покупку Венгрией производителя поездов Talgo из-за Украины Сегодня 13:13

Испания заблокировала покупку Венгрией производителя поездов Talgo из-за Украины

Испания наложила вето на покупку венгерской компанией Ganz-Mávag мадридского производителя поездов Talgo за 619 миллионов евро.

Основная причина — опасения, что дружественное к россии правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может получить доступ к технологиям, которые могут быть полезными для Украины.

Мадрид считает, что Talgo, владеющий передовыми технологиями для автоматического изменения ширины железнодорожных путей, может сыграть немаловажную роль в восстановлении украинской инфраструктуры и интеграции ее железнодорожной сети с Европой. В Украине железнодорожные пути шире европейских, что затрудняет транспортировку пассажиров и грузов.

По словам компании Talgo, производящей пассажирские поезда, ее система сменных путей «позволяет поезду изменять ширину путей при движении со скоростью около 15 км/ч и без необходимости остановки».

Компания Talgo была пионером в разработке технологии изменения ширины путей и до сих пор считается лидером в этой области, несмотря на то, что срок действия большинства ее ключевых патентов истек, и другие производители поездов теперь располагают аналогичными разработками.

Запрет Испании был принят на фоне близких отношений Орбана с россией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно критиковал Орбана как «пропутинского» лидера, заявляя, что венгерский премьер «пытается поставить Украину на колени».

Венгерская компания уже объявила о намерении оспорить решение Испании в суде. Представители Ganz-Mávag опровергли предположение, что их интерес к Talgo связан с технологиями смены путей, заявив, что это решение носит политический характер.

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