Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф — Finance.ua

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал российское представительство местным менеджерам и вышел из бизнеса.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Радио Свобода

СМИ обнаружили соответствующую информацию в Едином государственном реестре юридических лиц. Отмечается, что покупателем 100% акций российского представительства (ООО «Ягуар Ленд Ровер») 31 октября стало «ВСКД Моторс», пишет DW

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Условия сделки не разглашаются.

В россии после полномасштабного вторжения в Украину приняли законы, согласно которым для выхода из российского бизнеса западные компании должны получить разрешение специальной правительственной комиссии. 35% от суммы сделки должно быть перечислено продавцом в бюджет. Обязательный дисконт должен составлять 60% стоимости компании.

Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group. JLR остановила поставки новых автомобилей в россию после февраля 2022 года. Выручка компании тогда упала до 7,5 млрд рублей, в 2023 году — до 1,5 млрд рублей.

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В британском и российском подразделениях информацию СМИ не комментировали.

В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро. Однако, по данным СМИ, некоторые российские дилеры Jaguar и Land Rover предлагают покупателям новые машины.

В феврале российские СМИ со ссылкой на Торгово-промышленную палату рф писали, что на фоне наращивания санкций против рф на российском рынке могут закрепиться новые автомобильные бренды. В частности, в бюджетном сегменте спросом могут пользоваться индийские машины от концерна Tata Motors и иранские от Iran Khodro и Saipa.

Укрінформ По материалам:

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