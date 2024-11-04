Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф — Finance.ua
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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф

Фондовый рынок
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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал свои активы в рф
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продал российское представительство местным менеджерам и вышел из бизнеса.
Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Радио Свобода.
СМИ обнаружили соответствующую информацию в Едином государственном реестре юридических лиц. Отмечается, что покупателем 100% акций российского представительства (ООО «Ягуар Ленд Ровер») 31 октября стало «ВСКД Моторс», пишет DW.
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Условия сделки не разглашаются.
В россии после полномасштабного вторжения в Украину приняли законы, согласно которым для выхода из российского бизнеса западные компании должны получить разрешение специальной правительственной комиссии. 35% от суммы сделки должно быть перечислено продавцом в бюджет. Обязательный дисконт должен составлять 60% стоимости компании.
Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group. JLR остановила поставки новых автомобилей в россию после февраля 2022 года. Выручка компании тогда упала до 7,5 млрд рублей, в 2023 году — до 1,5 млрд рублей.
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В британском и российском подразделениях информацию СМИ не комментировали.
В марте 2022 года Евросоюз запретил экспорт в россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро. Однако, по данным СМИ, некоторые российские дилеры Jaguar и Land Rover предлагают покупателям новые машины.
В феврале российские СМИ со ссылкой на Торгово-промышленную палату рф писали, что на фоне наращивания санкций против рф на российском рынке могут закрепиться новые автомобильные бренды. В частности, в бюджетном сегменте спросом могут пользоваться индийские машины от концерна Tata Motors и иранские от Iran Khodro и Saipa.
По материалам:
Укрінформ
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