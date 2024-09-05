Британская Unilever уходит с российского рынка — Finance.ua

Британская Unilever уходит с российского рынка Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Британская Unilever уходит с российского рынка

Британский гигант пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever дождался решения правительственной комиссии о выходе из россии, пишет РБК . Покупатель российских активов уже есть, но его не называют.

По оценкам проекта Leave-Russia.org, иностранные компании ежегодно платят около $20 млрд налогов в бюджет россии, из которого финансируется война против Украины.

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Активы, в которые входят четыре больших производственных площадки и бренды, оценены с обязательным дисконтом в 35−40 млрд рублей. Это примерно вдвое ниже прошлогодней оценки самой компании в 600 млн евро.

Среди русифицированных брендов, которые он получит с бизнесом: мороженое «Магнат», косметика «Чистая линия», бытовые моющие средства «Доместос» и «Сиф».

Unilever не хотела уходить с хорошо освоенного ею российского рынка, но уступила, учитывая состояние бизнеса, растущую геополитическую напряженность и давление на компанию, рассказал собеседник издания.

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Unilever — один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии. Ей принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos и другие. В россии компания работала с 1991 года. Unilever входит в топ-40 иностранных компаний в россии по выручке. российские СМИ оценивали ее годовой доход в 62 млрд рублей, чуть больше 1% от дохода глобального бизнеса холдинга.

После вторжения россии в Украину компания приостановила поставки своей продукции в рф и экспорт товаров с ее территории, а также прекратила инвестиции в российский рынок.

В 2023 году крупнейшие международные корпорации и банки, работающие в россии, уплатили около $1,8 млрд только налога на прибыль. Среди них — Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris, Japan Tobacco International, UniCredit Bank, Pepsi и другие топ-компании, свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

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