Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси» — Finance.ua

Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси» Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси»

Великобритания запретила использовать за пределами Украины средства, вырученные Фондом помощи пострадавшим от войны от продажи футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

Об этом рассказал The Times глава фонда Майк Пенроуз.

Когда «Челси» продали, вырученные средства передали Фонду, чтобы они могли принести пользу «всем жертвам войны в Украине и ее последствиям». Однако через год британское правительство сообщило Фонду, что тот получит деньги только в том случае: если согласится ограничить расходы географическими границами Украины — «то есть мы не сможем рассматривать ни один запрос, который мог бы выделить деньги украинцам за пределами Украины».

В Фонде с этим не согласны, ведь можно, например, помогать украинским беженцам за границей.

Пенроуз подчеркнул, что перевод средств в россию или беларусь невозможен из-за санкций.

Напомним, ранее The Telegraph писало , что вырученные от продажи футбольного клуба Челси 2,3 миллиарда фунтов стерлингов находятся в подвешенном состоянии на фоне требований Европейского Союза о том, как эти деньги следует потратить.

Фінансовий клуб По материалам:

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