Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси»

Казна и Политика
70
Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси»
Британия запретила тратить за пределами Украины средства от продажи «Челси»
Великобритания запретила использовать за пределами Украины средства, вырученные Фондом помощи пострадавшим от войны от продажи футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.
Об этом рассказал The Times глава фонда Майк Пенроуз.
Читайте также
Когда «Челси» продали, вырученные средства передали Фонду, чтобы они могли принести пользу «всем жертвам войны в Украине и ее последствиям». Однако через год британское правительство сообщило Фонду, что тот получит деньги только в том случае: если согласится ограничить расходы географическими границами Украины — «то есть мы не сможем рассматривать ни один запрос, который мог бы выделить деньги украинцам за пределами Украины».
В Фонде с этим не согласны, ведь можно, например, помогать украинским беженцам за границей.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Пенроуз подчеркнул, что перевод средств в россию или беларусь невозможен из-за санкций.
Напомним, ранее The Telegraph писало, что вырученные от продажи футбольного клуба Челси 2,3 миллиарда фунтов стерлингов находятся в подвешенном состоянии на фоне требований Европейского Союза о том, как эти деньги следует потратить.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.