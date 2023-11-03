Британия ввела ограничения против платежной системы, имеющей связи с рф — Finance.ua
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Британия ввела ограничения против платежной системы, имеющей связи с рф

Фондовый рынок
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Британия ввела ограничения против платежной системы, имеющей связи с рф
Британия ввела ограничения против платежной системы, имеющей связи с рф
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ввело ограничения против Dzing Finance Ltd., которая занимается финансовыми технологиями и имеет связи с россией.
Об этом сообщает Bloomberg.
Британский регулятор заявил, что почти каждый пятый платеж, полученный в прошлом году, был связан с мошенничеством.
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Компанией Dzing Finance Ltd руководит российский банкир Михаил Надель. Он помог основать Dzing в 2018 году, а год спустя Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предоставило компании лицензию на работу в качестве Учреждения электронных денег.
Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда возглавлял крупнейший в этой стране банк AsiaUniversalBank. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы, пишет издание.
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После введенных британским регулятором ограничений компания согласилась не принимать новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию и надзору Британии, говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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