Британия разработает первые баллистические ракеты Nightfall для Украины
Великобритания намерена «передать украинцам передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, способными уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (более 500 км).
Об этом заявили в британском правительстве.
«В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на скорую разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для действия в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех», — говорится в сообщении.
Читайте также
Ракеты можно будет запускать с разных транспортных средств, быстро выпуская несколько ракет подряд и отводя их в течение нескольких минут, что позволит украинским силам поражать ключевые военные цели до того, как российские войска смогут ответить.
«С 200-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой, высокоточным производством 10 систем в месяц и максимальной ценой 800 тысяч фунтов стерлингов за ракету. Nightfall намерене обеспечение Украины мощным, экономически эффективным вариантом удара на большие расстояния с минимальным внешним экспортным контролем», — отметили в правительстве.
Министр обороны Британии Джон Гили, который на этой неделе посетил Украину, отметил, что путин ошибается, если считает, что сможет и дальше безнаказанно обстреливать Украину.
«Атаки, случившиеся в ночь на четверг, лишь показывают, как путин считает, что может действовать безнаказанно, атакуя гражданские районы передовым оружием. Вместо того чтобы серьезно вести переговоры о мире, он серьезно эскалирует свою незаконную войну. Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги вокруг Львова по дороге до Киева. Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, поражавших украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, которым они будут отбиваться», — сказал Гили.
Поделиться новостью
Также по теме
Британия разработает первые баллистические ракеты Nightfall для Украины
Как выбраться из снега без ущерба для авто
В Украине запустили открытое тестирование 5G
Какие новые электромобили выбирали украинцы в 2025 году (инфографика)
Япония представила роботов-сиделок с эмоциональными ИИ
Tesla представила самую дешевую версию Model 3 Standard