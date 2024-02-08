Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года — Finance.ua
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Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Казна и Политика
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Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года
Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года
Британия заявила, что продлит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года, предоставляя Киеву дальнейшие благоприятные торговые условия после вторжения россии.
Об этом сообщает Reuters.
Британия отменила тарифы на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения россии два года назад, и ранее они договорились, что эта договоренность продлится до марта 2024 года.
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Британское министерство бизнеса и торговли заявило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и мяса птицы, которые будут продлены на два года, и что британские фирмы также извлекут выгоду от отмены тарифов для экспорта в Украину.
«Это соглашение обеспечивает крайне необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее бизнесу и народу, что имеет решающее значение для ее восстановления», — сказал младший министр торговли Грег Хендс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться «столько, сколько потребуется».
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Великобритания поддерживает военные усилия Украины, выделяя оружие и помощь, а также благоприятные торговые условия, включая новое соглашение о цифровой торговле.
Ранее во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев состоялось подписание двустороннего соглашения о безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение о выполнении договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами «Группы семи» и присоединившимися к ним государствами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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