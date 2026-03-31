Британия оштрафовала «дочку» Apple за нарушение санкций против россии
Британские власти сообщили, что наложили штраф в размере 516 тысяч долларов на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International Limited, дочернюю структуру американского технологического гиганта, за нарушение санкций против россии.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В сообщении правительства, обнародованном в понедельник, отмечено, что ADI без лицензии предоставила средства лицу, включенному в санкционный список, в пределах двух платежей в 2022 году.
Читайте также
Речь идет о выплатах разработчику Okko LLC, российской стриминговой платформе. OFSI установило, что к моменту этих выплат Okko полностью принадлежала JSC New Opportunities, а эта компания была уже под британскими санкциями.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2025 году компания Apple заработала около $900 млн на комиссионных от приложений с генеративным искусственным интеллектом в своем App Store. Основную часть дохода обеспечили загрузки ChatGPT и последующие подписки, которые составили примерно 75% от общей суммы.
Поделиться новостью
Также по теме
