Британия оштрафовала «дочку» Apple за нарушение санкций против россии 31.03.2026, 00:45 — Фондовый рынок

Британские власти сообщили, что наложили штраф в размере 516 тысяч долларов на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International Limited, дочернюю структуру американского технологического гиганта, за нарушение санкций против россии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении правительства, обнародованном в понедельник, отмечено, что ADI без лицензии предоставила средства лицу, включенному в санкционный список, в пределах двух платежей в 2022 году.

Речь идет о выплатах разработчику Okko LLC, российской стриминговой платформе. OFSI установило, что к моменту этих выплат Okko полностью принадлежала JSC New Opportunities, а эта компания была уже под британскими санкциями.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в 2025 году компания Apple заработала около $900 млн на комиссионных от приложений с генеративным искусственным интеллектом в своем App Store. Основную часть дохода обеспечили загрузки ChatGPT и последующие подписки, которые составили примерно 75% от общей суммы.

Економічна Правда

