Британия ограничила российским дипломатам передвижение по стране — Finance.ua

Британия ограничила российским дипломатам передвижение по стране Сегодня 17:20 — Мир

Британия ограничила российским дипломатам передвижение по стране

Великобритания обязала российских дипломатов сообщать о своих поездках по территории Соединенного Королевства.

Об этом заявил государственный министр по вопросам Европы МИД Великобритании Лео Докерти.

«В ответ на решение россии ввести требования относительно уведомления о поездках британских дипломатов в россии мы ввели соответствующие взаимные требования по уведомлению о поездках российских дипломатов, аккредитованных в посольстве россии в Лондоне и Генеральном консульстве в Эдинбурге», — говорится в письменном ответе на вопросы члена Великобритании Танманджита Сингха Дхеси.

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По словам Докерти, решение Лондона соответствует концепции взаимности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Напомним, в июле в МИД россии вызвали временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда, которому сообщили об ограничении передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории россии, мотивируя это «враждебными действиями Лондона» и «поддержкой террористических акций».

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Ограничения предусматривают, в частности, необходимость направления как минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в екатеринбурге (за исключением генконсула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения

В середине июня Великобритания приняла законодательство, которое позволит ей сохранять санкции против россии, пока рф не выплатит компенсацию Украине.

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Укрінформ По материалам:

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