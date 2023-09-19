Британия ограничила российским дипломатам передвижение по стране — Finance.ua

Британия ограничила российским дипломатам передвижение по стране
Великобритания обязала российских дипломатов сообщать о своих поездках по территории Соединенного Королевства.
Об этом заявил государственный министр по вопросам Европы МИД Великобритании Лео Докерти.
«В ответ на решение россии ввести требования относительно уведомления о поездках британских дипломатов в россии мы ввели соответствующие взаимные требования по уведомлению о поездках российских дипломатов, аккредитованных в посольстве россии в Лондоне и Генеральном консульстве в Эдинбурге», — говорится в письменном ответе на вопросы члена Великобритании Танманджита Сингха Дхеси.
По словам Докерти, решение Лондона соответствует концепции взаимности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
Напомним, в июле в МИД россии вызвали временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда, которому сообщили об ограничении передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории россии, мотивируя это «враждебными действиями Лондона» и «поддержкой террористических акций».
Ограничения предусматривают, в частности, необходимость направления как минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в екатеринбурге (за исключением генконсула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения
В середине июня Великобритания приняла законодательство, которое позволит ей сохранять санкции против россии, пока рф не выплатит компенсацию Украине.
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