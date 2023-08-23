Великобритания выделяет Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива — Finance.ua
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Великобритания выделяет Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива

Энергетика
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Великобритания выделяет Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива
Великобритания выделяет Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива
Правительство Великобритании выступит гарантом для Украины по соглашению об экспортном финансировании на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у ряда производителей, включая британские компании.
Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шеппс, передает Reuters.
Во время своего визита в Киев британский министр отметил, что энергетическая система Украины получила серьезные повреждения в результате массированных российских атак минувшей зимой.
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Таким образом, добавил он, энергосистема стала более зависимой от стареющих атомных электростанций, которые до полномасштабной войны обеспечивали около половины электроэнергии Украины.
«Эта гарантия, которую мы предоставим, призвана помочь Украине гарантировать, что… их ядерное топливо не будет поступать через россию в будущем… Эти деньги будут гарантировать, что они поступят из гораздо более надежных источников», — заявил Шеппс.
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По словам главы Минэнерго Британии, одним из таких источников частично будет британский консорциум по ядерному топливу Urenco.
Напомним, что сейчас Украина контролирует 3 из 4 действующих атомных электростанций. Четвертая — Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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