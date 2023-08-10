Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС — Finance.ua
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Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС

Энергетика
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Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС
Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС
Украина надеется на успешное завершение переговоров с Болгарией о покупке двух атомных энергоблоков, которые планируют установить на площадках третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.
«Это очень важный для нас вопрос. По нему сейчас работает Минэнерго. Было решение парламента Болгарии провести такие переговоры между министерствами обеих стран. Они продолжаются. О результате говорить еще рано, но надеемся, что он будет», — сказал президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.
«Будем покупать на условиях, о которых договоримся», — добавил президент НАЭК.
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По его словам, установка двух реакторов прибавит энергосистеме Украины около 2200 МВт.
«Площадка под третий энергоблок — в очень хорошем состоянии, чтобы там строить. Проводим ее переконсервацию. Площадка для четвертого энергоблока — в более низкой стадии готовности, будем поднимать ее с нуля», — описал текущую ситуацию Котин.
Он также сообщил, что идет сотрудничество с американской компанией Westinghouse по строительству на ХАЭС пятого и шестого блоков.
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«Сейчас разрабатываем ТЭО. Три закона готовятся о строительстве новых энергоблоков», — добавил он.
По словам Котина, для строительства АЭС также рассматривается еще две площадки: в Чигирине (Черкасская область) и Теплодаре (Одесская область). При этом строительство АЭС в Теплодаре планировалось еще в советское время, но было приостановлено после аварии на ЧАЭС в 1986 году.
«Фактически есть предварительное согласование с местными администрациями. Очень хороший отзыв об этой инициативе со стороны жителей. Работаем. Немного война мешает», — объяснил глава Энергоатома.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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