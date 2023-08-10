Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС — Finance.ua

Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС Сегодня 04:17 — Энергетика

Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС

Украина надеется на успешное завершение переговоров с Болгарией о покупке двух атомных энергоблоков, которые планируют установить на площадках третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

«Это очень важный для нас вопрос. По нему сейчас работает Минэнерго. Было решение парламента Болгарии провести такие переговоры между министерствами обеих стран. Они продолжаются. О результате говорить еще рано, но надеемся, что он будет», — сказал президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

«Будем покупать на условиях, о которых договоримся», — добавил президент НАЭК.

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По его словам, установка двух реакторов прибавит энергосистеме Украины около 2200 МВт.

«Площадка под третий энергоблок — в очень хорошем состоянии, чтобы там строить. Проводим ее переконсервацию. Площадка для четвертого энергоблока — в более низкой стадии готовности, будем поднимать ее с нуля», — описал текущую ситуацию Котин.

Он также сообщил, что идет сотрудничество с американской компанией Westinghouse по строительству на ХАЭС пятого и шестого блоков.

«Сейчас разрабатываем ТЭО. Три закона готовятся о строительстве новых энергоблоков», — добавил он.

По словам Котина, для строительства АЭС также рассматривается еще две площадки: в Чигирине (Черкасская область) и Теплодаре (Одесская область). При этом строительство АЭС в Теплодаре планировалось еще в советское время, но было приостановлено после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

«Фактически есть предварительное согласование с местными администрациями. Очень хороший отзыв об этой инициативе со стороны жителей. Работаем. Немного война мешает», — объяснил глава Энергоатома.

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НВ По материалам:

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