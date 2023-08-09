Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на военные риски, — Reuters — Finance.ua
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Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на военные риски, — Reuters

Энергетика
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Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на военные риски, — Reuters
Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на военные риски, — Reuters
Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и доступными мощностями, независимо от рисков, связанных с войной.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, после начавшегося в феврале прошлого года вторжения россии в Украину Европейский Союз стремился увеличить объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение поставок из рф, особенно в зимние месяцы пикового спроса.
Ожидается, что блок достигнет цели по заполнению своих хранилищ до 90% к 1 ноября. На 7 августа газохранилища стран ЕС были заполнены на 87%.
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Трейдеры заявили, что в хранении в Украине, а также на территории ЕС есть коммерческая логика, чтобы воспользоваться более низкими ценами сейчас по сравнению с будущими поставками.
Газ с поставкой в сентябре стоит 30 евро за МВтч по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро на голландском газовом фьючерсном рынке TTF.
Чешская группа EPH сообщила Reuters, что ее решение использовать украинское хранилище является признаком доверия к стране.
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«EP Commodities транспортирует природный газ в Украину и использует украинские газохранилища», — сказал Мирослав Хаско, глава правления EP Commodities.
«Мы верим в надежность украинских газотранспортных и газохранилищных систем, которые хорошо зарекомендовали себя даже в столь сложной обстановке военного времени», — добавил он.
Как отметили в «Укртрансгазе», наблюдается положительная динамика закачки газа иностранными трейдерами в ПХГ.
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«Нафтогаз» заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 млрд кубометров хранилищ страны емкостью около 30 миллиардов кубометров, в основном на западе страны, находящихся вдали от линии фронта.
Словацкая государственная SPP, снабжающая большую часть словацкого рынка частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, учитывая, что словацкие хранилища уже заполнены на 90%.
«Мы рассматриваем хранение газа в Украине как одну из интересных возможностей для бизнеса, которую мы сейчас рассматриваем», — заявили в SPP агентству Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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