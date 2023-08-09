Украине осталось отремонтировать четыре из девяти блоков АЭС — Энергоатом Сегодня 06:33 — Энергетика

Украине осталось отремонтировать четыре из девяти блоков АЭС — Энергоатом

НАЭК Энергоатом осталось отремонтировать до начала осенне-зимнего периода четыре из девяти энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Один из них планируется вывести из ремонта уже в конце августа, заявил президент компании Петр Котин.

«Все энергоблоки прошли стадию подготовки к ремонтам, пять энергоблоков отремонтированы, и недавно пятый возвращен в энергосистему, поэтому у нас четыре энергоблока в ремонте, в конце месяца будут выводить один из них, а остальные три энергоблока постепенно в течение двух месяцев будут введены в работу», — сказал Котин.

«Сейчас нет блоков, ожидающих ремонтов. Все либо отремонтированы, либо ремонтируются», — резюмировал он.

При этом Котин отметил, что «финансово-экономическая программа компании, касающаяся ремонтов блоков, полностью сбалансирована».

Он подтвердил слова министра энергетики Германа Галущенко, который на днях заявил, что в ноябре-феврале 2023−2024 годов девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт будут загружены на 100%.

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«Мы обеспечиваем все необходимые ремонты, перегрузки блоков в период теплой погоды и до зимы фактически все отремонтируем, и всеми находящимися на контролируемой Украиной территории энергоблоками будем входить в зиму», — заверил глава Энергоатома.

На подконтрольной Украине территории находятся три АЭС — Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская, которые в общей сложности имеют 9 энергоблоков общей мощностью 7,8 ГВт. Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт находится в оккупации с 4 марта 2022 г. и почти год не производит э/э.

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