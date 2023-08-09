Украине осталось отремонтировать четыре из девяти блоков АЭС — Энергоатом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украине осталось отремонтировать четыре из девяти блоков АЭС — Энергоатом

Энергетика
16
Украине осталось отремонтировать четыре из девяти блоков АЭС — Энергоатом
Украине осталось отремонтировать четыре из девяти блоков АЭС — Энергоатом
НАЭК Энергоатом осталось отремонтировать до начала осенне-зимнего периода четыре из девяти энергоблоков АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории.
Один из них планируется вывести из ремонта уже в конце августа, заявил президент компании Петр Котин.
«Все энергоблоки прошли стадию подготовки к ремонтам, пять энергоблоков отремонтированы, и недавно пятый возвращен в энергосистему, поэтому у нас четыре энергоблока в ремонте, в конце месяца будут выводить один из них, а остальные три энергоблока постепенно в течение двух месяцев будут введены в работу», — сказал Котин.
Читайте также
«Сейчас нет блоков, ожидающих ремонтов. Все либо отремонтированы, либо ремонтируются», — резюмировал он.
При этом Котин отметил, что «финансово-экономическая программа компании, касающаяся ремонтов блоков, полностью сбалансирована».
Он подтвердил слова министра энергетики Германа Галущенко, который на днях заявил, что в ноябре-феврале 2023−2024 годов девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт будут загружены на 100%.
Читайте также
«Мы обеспечиваем все необходимые ремонты, перегрузки блоков в период теплой погоды и до зимы фактически все отремонтируем, и всеми находящимися на контролируемой Украиной территории энергоблоками будем входить в зиму», — заверил глава Энергоатома.
На подконтрольной Украине территории находятся три АЭС — Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская, которые в общей сложности имеют 9 энергоблоков общей мощностью 7,8 ГВт. Запорожская АЭС мощностью 6 ГВт находится в оккупации с 4 марта 2022 г. и почти год не производит э/э.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.