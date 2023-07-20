В Славутиче построят ядерный научный хаб — Finance.ua

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В Славутиче построят ядерный научный хаб

Технологии&Авто
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В Славутиче построят ядерный научный хаб
В Славутиче построят ядерный научный хаб
В городе Славутич будет построен Северо-украинский ядерный научный хаб. Об этом сообщает издание «Промышленный портал».
Проект реализует Агентство регионального развития и городские власти Славутича с привлечением заинтересованных сторон. К работе планируется привлечь мониторинговые группы МАГАТЭ и ученых в сфере ядерной энергетики со всего мира.

Что это такое

  • Северо-украинский ядерный научный хаб разместится на базе здания Центра профессионального развития города. Уникальной особенностью хаба станет собственный цифровой тренажер-двойник перспективных ядерных реакторов.
  • В хабе будут конференц-залы, оупенспейсы, а также местный филиал НТУУ «КПИ». Сроки реализации объекта не сообщают.
  • По задумке властей, хаб будет способствовать развитию Чернобыльской АЭС, будет искать пути дальнейшего применения отчужденных территорий, развитию зеленой энергетики на базе закрытой электростанции, позволит рассматривать проекты по хранению и утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций.

Почему Славутич

С помощью хаба в Славутиче хотят создать своеобразный «мозговой центр» ядерной и зеленой энергетики в Украине.
Город был построен после аварии на Чернобыльской АЭС для того, чтобы расселить тысячи сотрудников станции, эвакуированных с зараженной территории. Тогдашние власти решили, что Чернобыльская АЭС будет продолжать производство электроэнергии, поэтому ее сотрудники работали и далее, добираясь до станции на электропоездах и автотранспорте.
После окончательного закрытия ЧАЭС в 2000 году тысячи горожан потеряли работу. В том же году «Энергоатом» создал предприятие «Атомремонтсервис», специализирующееся на ремонте и обслуживании атомных электростанций, строительстве объектов атомной энергетики. Несмотря на это, работы хватает не всем, поэтому наблюдается постепенный отток населения в Чернигов и Киев.
Северо-украинский ядерный научный хаб будет способствовать развитию монопрофильного города. Инициаторы проекта надеются обеспечить работой местное население в области атомной энергетики и ІТ.

Почему это интересно

Украинцы уже ощутили, что такое нехватка электроэнергии. В стратегии развития энергетики в Украине до 2050 года важным пунктом является развитие именно атомной генерации. Планируется строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, создание в Украине сети малых ядерных реакторов на основе технологий американской компании Westinghouse, поддержание в эксплуатации уже активных блоков четырех украинских АЭС.
Славутич — город с большим опытом в области ядерной энергетики. Поэтому логично создать здесь центр инноваций в данной области. Речь идет также о развитии новых направлений деятельности в городе, прежде всего научного.
По материалам:
Ain.Ua
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