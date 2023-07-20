В Славутиче построят ядерный научный хаб — Finance.ua

В Славутиче построят ядерный научный хаб Сегодня 18:39 — Технологии&Авто

В Славутиче построят ядерный научный хаб

В городе Славутич будет построен Северо-украинский ядерный научный хаб. Об этом сообщает издание «Промышленный портал».

Проект реализует Агентство регионального развития и городские власти Славутича с привлечением заинтересованных сторон. К работе планируется привлечь мониторинговые группы МАГАТЭ и ученых в сфере ядерной энергетики со всего мира.

Что это такое

Северо-украинский ядерный научный хаб разместится на базе здания Центра профессионального развития города. Уникальной особенностью хаба станет собственный цифровой тренажер-двойник перспективных ядерных реакторов.



В хабе будут конференц-залы, оупенспейсы, а также местный филиал НТУУ «КПИ». Сроки реализации объекта не сообщают.

По задумке властей, хаб будет способствовать развитию Чернобыльской АЭС, будет искать пути дальнейшего применения отчужденных территорий, развитию зеленой энергетики на базе закрытой электростанции, позволит рассматривать проекты по хранению и утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций.

Почему Славутич

С помощью хаба в Славутиче хотят создать своеобразный «мозговой центр» ядерной и зеленой энергетики в Украине.

Город был построен после аварии на Чернобыльской АЭС для того, чтобы расселить тысячи сотрудников станции, эвакуированных с зараженной территории. Тогдашние власти решили, что Чернобыльская АЭС будет продолжать производство электроэнергии, поэтому ее сотрудники работали и далее, добираясь до станции на электропоездах и автотранспорте.

После окончательного закрытия ЧАЭС в 2000 году тысячи горожан потеряли работу. В том же году «Энергоатом» создал предприятие «Атомремонтсервис», специализирующееся на ремонте и обслуживании атомных электростанций, строительстве объектов атомной энергетики. Несмотря на это, работы хватает не всем, поэтому наблюдается постепенный отток населения в Чернигов и Киев.

Северо-украинский ядерный научный хаб будет способствовать развитию монопрофильного города. Инициаторы проекта надеются обеспечить работой местное население в области атомной энергетики и ІТ.

Почему это интересно

Украинцы уже ощутили, что такое нехватка электроэнергии. В стратегии развития энергетики в Украине до 2050 года важным пунктом является развитие именно атомной генерации. Планируется строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, создание в Украине сети малых ядерных реакторов на основе технологий американской компании Westinghouse, поддержание в эксплуатации уже активных блоков четырех украинских АЭС.

Славутич — город с большим опытом в области ядерной энергетики. Поэтому логично создать здесь центр инноваций в данной области. Речь идет также о развитии новых направлений деятельности в городе, прежде всего научного.

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