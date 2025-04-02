Британия обязала всех, кто работает на россию, регистрировать свою деятельность — Finance.ua
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Британия обязала всех, кто работает на россию, регистрировать свою деятельность

Мир
13
С 1 июля 2025 года Великобритания обязала всех, кто действует в пользу российского государства в Соединенном Королевстве, открыто декларировать свою деятельность. В случае нарушения требований возможно уголовное преследование.
Об этом говорится на сайте Правительства Великобритании.
Эти изменения связаны с тем, что Британия официально вводит новый уровень Режима регистрации иностранного влияния, в который включена россия.
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россия стала второй страной, включенной в этот уровень после того, как в марте было объявлено о включении Ирана.
«Слишком долго кремль представлял неприемлемую угрозу нашей национальной безопасности — от кибератак до попыток вмешательства в наши демократические процессы и попыток убийств на территории страны. Наша новая позволяет нам возможность действовать значительно жестче против любой угрозы со стороны россии. Эти новые меры усложнят кремлю враждебные действия в будущем и еще раз подтверждают неизменную решимость правительства защищать нашу страну», — сказала министр внутренних дел Иветт Купер.
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В парламенте также было объявлено, что нормативно-правовые акты, необходимые для полноценного запуска схемы, уже внесены. Полный запуск предусмотрен на 1 июля 2025 г. Это также включает в себя политический уровень, который будет касаться всех государств и позволит правительству лучше понимать масштабы иностранного влияния на политическую систему страны.
Политический уровень требует регистрации любой деятельности, связанной с политическим влиянием в Британии, проводимой по поручению иностранного государства. Это также позволит депутатам проверять, действует ли персона от имени иностранного государства, чтобы принимать обоснованные решения, касающиеся взаимодействия.
По материалам:
suspilne.media
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