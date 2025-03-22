Британия заморозила активов рф более чем на 30 млрд долларов — Finance.ua
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Британия заморозила активов рф более чем на 30 млрд долларов

Казна и Политика
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Британия заморозила активов рф более чем на 30 млрд долларов
Британия заморозила активов рф более чем на 30 млрд долларов
Британия заморозила российские активы более чем на £25 млрд (более $30 млрд) в рамках санкций после вторжения рф в Украину.
Об этом говорится на сайте Министерства финансов Великобритании.

Влияние санкций

Отмечается, что по состоянию на март 2024 правительство страны включило в список санкций 2001 физическое и юридическое лицо.
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«Санкции, введенные Великобританией и ее союзниками, существенно повлияли на экономику россии, лишив ее более 400 миллиардов долларов с февраля 2022 года, что эквивалентно четырем годам военных расходов рф», — отметили в британском Минфине.
Власти Великобритании прогнозируют, что россия будет оставаться в дефиците бюджета до 2026 года.
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«Мы будем продолжать жестко применять наши финансовые санкции в рамках нашего более широкого ответа на варварское вторжение рф в Украину», — заявила экономический секретарь Министерства финансов Британии Эмма Рейнольдс.
По материалам:
Слово і Діло
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