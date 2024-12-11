Британия и Кипр усилят борьбу с нелегальными потоками российских денег — Finance.ua
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Британия и Кипр усилят борьбу с нелегальными потоками российских денег

Мир
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Британия и Кипр усилят борьбу с нелегальными потоками российских денег
Британия и Кипр усилят борьбу с нелегальными потоками российских денег
Правительства Великобритании и Кипра договорились усилить борьбу с нелегальными потоками российских денег, чтобы заставить «голодать» путинскую военную машину.
Об этом во время визита в Кипр заявил глава британского правительства Кир Стармер, сообщает Reuters.
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«Вместе с Республикой Кипр мы будем предотвращать потоки незаконных финансов через Европу, чтобы заставить голодать военную машину путина и защитить глобальную стабильность», — сказал премьер-министр.
В пресс-службе Стармера добавили, что Британия передает Кипру ноу-хау, помогая стране создать новое национальное подразделение по соблюдению санкций, и в следующем году запустит обучающие программы для команд правоохранительных органов на острове.
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Отмечается, что Кипр упорно работает, чтобы избавиться от репутации «убежища для российского бизнеса», присоединившись к позиции Запада по отношению к россии.
Для самого Стармера это был первый визит британского премьер-министра в Кипр после Эдварда Хита в 1971 году.
По материалам:
Укрінформ
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